'Pano' over de nood aan psychische hulp voor jongeren

'In het begin van corona was iedereen natuurlijk blij dat het quarantaine was, want ja, geen school. Maar ik had veel meer tijd om na te denken en bij alles stil te staan', zo vertelt de 16-jarige Lobke in 'Pano'.

Lockdowns, afstandsonderwijs, geen hobby’s. Tieners werden de afgelopen twee jaar op zichzelf teruggeworpen. Net op een leeftijd waarop ze in contact met leeftijdsgenoten op zoek gaan naar hun identiteit.

De centra voor leerlingenbegeleiding merkten dan ook dat het aantal hulpvragen vorig schooljaar fel gestegen is. En opvallend: nog meer bij meisjes dan bij jongens. De angst nam toe, jongeren waren somberder dan voorheen en ze kampten meer met persoonlijkheidsproblemen. Het CLB zag ook een duidelijke stijging in het aantal gemelde eetproblemen. En depressiviteit en zelfmoordgedachten verdubbelden vorig jaar bijna. 'Pano' geeft het woord aan jongeren, hun ouders, begeleiders en experten. Zoals de 16-jarige Sander. Hij zakt dieper de put in, gaat op zoek naar hulp en stoot zoals zoveel jongeren op wachtlijsten. Wanhopig rijden zijn ouders met hem naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. 'Ze zeiden daar: eigenlijk moeten wij jou opvangen, maar we hebben gewoon geen plaats. Er waren maar veertien bedden in heel Oost-Vlaanderen voor gevallen zoals ik, en die zaten allemaal vol', vertelt Sander. Reportage: Jan Konings en Victor Vandriessche

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

Een programma van VRT NWS voor Eén. 'Pano', woensdag 16 februari om 21.15 uur op Eén.