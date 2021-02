'Pano' opent nieuw seizoen met problemen rond contact tracing

Al maandenlang is er veel te doen over de Vlaamse contactopvolging of contact tracing, een cruciale eerste verdedigingslinie tegen het coronavirus.

Bij het begin van de tweede golf bleek deze alvast niet klaar: de contactopvolging kon niet vermijden dat België al snel opnieuw uitgroeide tot een van de slechtste leerlingen van Europa. Maar ook vandaag, nu de strijd voor het vermijden van een derde golf aanhoudt, blijft het systeem met veel ziektes kampen.

'Pano' verzamelde getuigenissen waaruit duidelijk blijkt dat er een opeenstapeling is van problemen achter de schermen. Van discussies over het brononderzoek tot getouwtrek over lokale initiatieven. Van een exclusief contract met callcenters en mutualiteiten tot machtige topambtenaren die ruziën met experten.

'Pano' sprak ook met de hoofdrolspelers van de voorbije maanden.

De conclusie is: Vlaanderen betaalt tientallen miljoenen te veel voor een ondermaats functionerend systeem.

Of zoals een gezaghebbende expert het zegt in de reportage: 'Als de tijd er was, zouden we het bestaande systeem beter gewoon helemaal afbreken en opnieuw beginnen, want wat er nu is heeft mensenlevens gekost.'

Een reportage van Wim Van den Eynde en Victor Van Driessche

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano', woensdag 10 februari om 21. 25 uur op Eén.