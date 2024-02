'Pano' onderzoekt waarom aandoening Endometriose onder de radar blijft

Foto: © VRT NWS 2023

'Pijn, een struggle, uitputtend, messteken in je buik.' Minstens 1 op de 10 vrouwen in ons land lijdt aan de chronische gynaecologische aandoening endometriose. En toch is er bitter weinig geweten.

Een diagnose laat jaren op zich wachten, de oorzaak is onbekend en dus blijven een gepaste behandeling en zicht op geneeskansen ook uit.

'Pano' onderzoekt hoe het komt dat endometriose al zo lang onder de radar blijft. Volgens experts werd de research onvoldoende gedaan omdat het niet nodig werd geacht. 'De klachten waar vrouwen mee kampen, werden niet aanzien als gezondheidsklachten. Ze maakten gewoon deel uit van de zwakte van de vrouw.' Carla Tomassetti, KU Leuven gynaecologe: 'Als het een piemelprobleem was, dan was het misschien al opgelost.' Ondertussen lijden naar schatting 190 miljoen vrouwen wereldwijd aan endometriose. Zoals Wendy. Ze heeft al meer dan 20 operaties achter de rug en antwoordt op de vraag: 'Waar droom je nog van?' 'Eén dag zonder pijn, gewoon eens één dag zonder pijn'. Reporters: Débora Votquenne en Doruntina Islamaj

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve 'Pano', dinsdag 27 februari om 21.30 uur op VRT 1 en via de VRT NWS-app.