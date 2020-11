'Pano' neemt Fonds voor de Medische Ongevallen op de korrel

'Het kan toch niet dat iedereen zo lang moet zitten wachten op een compensatie voor iets waar je niet voor gekozen hebt? Ik ben wel mijn benen kwijt, h', vertelt Jan De Bruyne.

Wat voor Jan een simpele medische ingreep moest worden draaide uit op een nachtmerrie. Gelukkig is er het Fonds voor de Medische Ongevallen, dat laagdrempelig, snel én gratis kan zorgen voor een schadevergoeding.

Niets van dat, stelt 'Pano' vast na maanden onderzoek. We spreken met verschillende slachtoffers, met klokkenluiders én gezaghebbende experts. 'Het Fonds interpreteert veel te strikt en er is een fundamenteel gebrek aan kennis', zegt Renée Van der Veken die voor de Socialistische Mutualiteit in het Beheerscomité van het Fonds zat.

En dan is er nog de vernietigende audit van het Rekenhof, een paar maanden geleden. Alles wat daarin staat maakt Pano hard. Ann Lechat, een expertise-arts die slachtoffers bijstaat, maakt de scherpste conclusie. 'Ik raad patiënten met problemen na operaties zelfs af om naar het Fonds te stappen, voor mij mag het simpelweg worden opgedoekt.' We vroegen het Fonds uiteraard ook om een reactie.

Een reportage van Liesbeth Indeherberge en Mieke Fauconnier.

Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve

'Pano: Falend Fonds', woensdag 11 november om 21.25 uur op Eén.