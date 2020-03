'Pano': Cordon rond corona

Het team van 'Pano' kreeg de unieke kans om achter de schermen te draaien van het UZ Gent. Het ziekenhuis is klaar voor een mogelijke overrompeling aan corona-patiënten.

We volgden longarts Eva Van Braeckel en Pieter Depuydt, de coördinator van de intensieve zorgafdeling. Daar ontmoeten we ook Zeger Garré, corona-patiënt én de man die half Vlaanderen intussen kent via filmpjes op sociale media. Hoe is zijn ziekte intussen geëvolueerd? Ee stellen ons ook de vraag waarom er op dit moment nog geen vaccin is tegen dit moordend virus. We mochten mee op de zoektocht van Johan Neyts. De viroloog van de KU Leuven gaf ons een unieke inkijk in de labo’s van het geronnemeerde Rega-instituut. Koortsachtig is men hier aan het testen op muizen. Is er hoop op een snel vaccin?

Een reportage van Stef Meerbergen en Fabian Lefevere. Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve.

'Pano: Cordon rond Corona', woensdag 25 maart om 21.25 uur op Eén.