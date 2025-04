Paniek tijdens eerste opdracht in 'Kamp Jeroom': 'Het wordt best gevaarlijk nu!'

Jeroom laat zijn garagepoort opnieuw omhooghalen, want drie bekende duo's staan te wachten om een gooi te doen naar de titel van 'Celebrity van het jaar'. De eerste duo's die hun kans wagen, zijn Zita Wauters & Victor Schelstraete, Pedro Elias & Wesley Sonck en Lukas Lelie & Ella Leyers.

De eerste proef is simpel: In een rolstoel zitten en een zo hoog mogelijke hartslagpiek behalen. 'Ik eet twee Bickyburgers per week, dus ik denk dat mijn hartslag redelijk hoog is', beweert Lukas Lelie. Als elk duo heeft beslist wie er in de rolstoel plaatsneemt en wie zijn of haar kompaan de stuipen op het lijf jaagt, beginnen ze aan de opdracht. Elk op hun eigen manier en met een andere tactiek proberen ze de hartslag de hoogte in te jagen. En dan ontdekken de kandidaten de martelkoffer…

Een elektrische vliegenmepper, een veer, een nepslang… Genoeg hulpmiddelen om het hart sneller te doen slaan. Ella maakt al snel gebruik van de elektrische vliegenmepper, Victor is minstens even bang als Zita als hij de koffer opent en Wesley probeert de rollen dan weer om te draaien wanneer hij ontdekt dat er een slang in de martelkoffer zit. Chaos alom in de ondergrondse parking dus.

Als iedereen veilig en wel uit de garageboxen is geraakt, staan er nog twee andere proeven op de planning. Eerst duiken de duo's samen in een archief op zoek naar een gele envelop en vuren ze een resem vragen af op een nobele onbekende waarna ze een examen over die persoon moeten afleggen. Welke duo's halen de finale en wie moet vroegtijdig Jerooms garage verlaten?

'Kamp Jeroom', vanaf 3 april iedere donderdag om 21.15 uur op Play4 en GoPlay.