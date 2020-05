Paniek in 'Chateau Meiland'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Het is bitterkoud in het kasteel en er komen nieuwe gasten aan. Dus worden de houtkachels goed opgestookt. Langzaam vult de eetkamer zich met rook. Martien probeert met Maxime de brandende blokken hout uit de haard te scheppen maar het is te heet – er is geen houden meer aan.

Er klinkt luid gerommel uit het rookkanaal. Brand! De vlammen slaan uit de schoorsteen, hoog op het dak. De familie holt in paniek kris kras door elkaar – wat is het nummer van de brandweer? En waar is de kleine Claire?

