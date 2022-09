Paniek en eerste tranen in 'LEGO MASTERS': 'Dat noemt men een buildersblock!'

LEGO en mode. Het lijkt een onmogelijke combinatie en meteen één waar de kandidaten van 'LEGO MASTERS' nu zaterdag 24 september hun hoofd over mogen breken.

De zes overgebleven duo’s krijgen de opdracht om een hoed te bouwen die bovendien écht draagbaar is. Eenmaal klaar, moet één van de twee bouwers het pronkstuk showen op een echte runway en dat aan een zeer kritische jury. De bouwers moeten de fashionista in zichzelf naar boven halen en dat zorgt vooral bij Klaartje voor heel veel stress. 'Er komt niet direct inspiratie. Ik weet mij geen raad meer met deze opdracht', klinkt het terwijl ze in tranen uitbarst. 'Ze struggelen met een 'buildersblock'', aldus BRICKMASTER Esmee. Andy en Esmee besluiten om Klaartje een hart onder de riem te steken. Slaagt het duo erin om toch nog een creatief eindresultaat af te leveren?

