Paniek bij Sam Gooris zaterdag in 'Kijken en Kijken Kijken'

'Kijken en Kijken Kijken' zet deze week opnieuw de spotlights op dertig jaar Play en blikt terug op enkele van de meest iconische momenten uit de Play-geschiedenis.

Zaterdag staat onder meer 'Rijden doe je zo' op het programma, waarin hulpeloze chauffeurs een laatste poging ondernemen om toch nog hun rijbewijs te behalen. Daarnaast kijkt Inge Moerenhout terug op 'Sla Je Slag', het bekende spelprogramma op VT4, en nodigt Peter Van Asbroeck in 'Peter Kookt' elke week een bekende gast uit in zijn keuken.

Ook het legendarische fragment uit 'Gert Late Night', waarin James Cooke en Gert Verhulst Sam Gooris bijna een hartaanval bezorgen met hun valse cover van TV-Familie, keert opnieuw terug.

'Kijken en Kijken Kijken', zaterdag 22 november om 20.00 uur op Play.