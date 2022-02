Overleven de bekende stagiaires hun eerste nachtshift in 'Een Echte Job'?

In het ziekenhuis staan de hulpverleners de klok rond klaar om patiŽnten te verzorgen. Nu donderdag draaien de vijf bekende stagiaires mee tijdens hun eerste nachtshift. En tijdens die shift hebben ze hun handen meer dan vol.

Frances begrijpt dan ook niet hoe één persoon zo’n shift alleen kan bolwerken: 'Je weet nooit wat er zal gebeuren. Ze zouden toch minstens met z’n tweeën moeten zijn.' En ook Jonas merkt dat je soms handen tekort komt ‘s nachts. 'Het moet heel heavy zijn om dit alleen te moeten doen. Eén van onze patiënten had een nieuw infuus nodig en ondertussen begon er een andere patiënt te bellen omdat ze zich onwel voelde. Je moet stalen zenuwen hebben om dit te doen.'

Ook voor Nora start haar shift alles behalve rustig. 'Ik wist niet dat er ‘s nachts zoveel te doen was. Plots kwam er een patiënt in het midden van de nacht binnen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het uur waarop die persoon op de spoeddienst is beland. Sommige letsels moeten meteen geopereerd worden en daarna belanden ze dan bij ons op de afdeling neurochirurgie om te revalideren', vertelt Nora.

In het revalidatiecentrum krijgt Joris van zijn mentor Bart te horen dat zijn liedjes tegenwoordig gebruikt worden tijdens een nieuwe vorm van muziektherapie. Bart toont enkele filmpjes waarin patiënten Enes en Jef volledig opfleuren tijdens deze zogeheten ‘Metejoor-therapie’, iets wat Joris heel erg ontroerd. 'Dit is heel mooi om te zien. Muziek maken en verpleegkunde zijn de twee mooiste dingen die er zijn.'

