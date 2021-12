Over springpaarden, padel en sneakers: dit ontdek je in het nieuwe seizoen van '#weetikveel'

Kobe Ilsen gaat tijdens het tweede seizoen van '#weetikveel' weer op zoek naar toffe en verrassende weetjes over boeiende onderwerpen. Weinig mensen weten immers dat België, naast chocolade, bier en Manneken Pis, ook wereldwijd gekend is omwille van zijn springpaarden.

En waarom is padel zo populair, het Albertkanaal zo belangrijk en het weer zo onvoorspelbaar? En wat heeft een symfonisch orkest te maken met artificiële intelligentie? We ontdekken het, en zoveel meer, in het nieuwe seizoen van '#weetikveel' waarin Kobe per aflevering één onderwerp belicht en volledig uitspit.

Net als in het eerste seizoen van '#weetikveel' ontvangt Kobe Ilsen ook nu voor elk onderwerp een expert ter zake in de toren van het iconische Flagey-gebouw in Brussel. Die expert geeft duiding, weerlegt clichés en werpt nieuwe vragen op. Het gesprek wordt afgewisseld met korte reportages en filmpjes waarin Kobe het onderwerp verder onderzoekt, bekijkt en ondergaat. Op het einde van elke aflevering draait Kobe de rollen om en wordt hij ondervraagd door de expert: weet hij inmiddels veel of toch nog niet? Ieder onderwerp wordt vanuit elke mogelijke invalshoek bekeken. Altijd met een open, positieve en nieuwsgierige blik.

Aflevering 1: de trein (13/1)

Speciaal voor '#weetikveel' neemt Kobe de trein. Niet als reiziger dit keer, maar als bestuurder. Zal hij net zoals 90% van de treinen in België op tijd zijn? En wat gebeurt er 's nachts precies met de treinen als ze niet rijden? Kobe ontdekt dat ze dan niet alleen door de trainwash rijden, maar ook een volledige onderhoudsbeurt krijgen. Hij gaat op bezoek in een reusachtige, Belgische treinfabriek waar hij leert dat 1 rijtuig ongeveer 8.000 onderdelen heeft. Samen met burgemeesters Bart Tommelein en Bart De Wever duikt hij in de rijke Belgische treingeschiedenis.

'#weetikveel', vanaf 13 januari acht donderdagen lang om 21.30 uur te zien op Eén.