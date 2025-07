Oude bekenden én een huwelijksaanzoek in nieuwe week van 'Met Vier in Bed'

Ook deze week trekt 'Met Vier in Bed' langs vier unieke logeerplekken: van charmante B&B's tot stijlvolle vakantieappartementen. De duo's ontdekken elkaars troeven én verrassen met leuke activiteiten: van een ritje in een oldtimer brandweerwagen en een historische wandeling tot zelfs... een huwelijksaanzoek.

Welkom in Brugge, het Venetië van het Noorden. Op 450 meter van de Grote Markt ligt een unieke oase van rust: B&B B’Guest. Caroline, die het vak met de paplepel meekreeg, runt de B&B met passie en perfectie. Haar man Gert ruilde zijn job als marketing manager in voor een leven als gastheer en leert nog elke dag al doende bij. Hun B&B huist in een voormalig koetshuis met kantelen, een prachtige tuin en zelfs een privé-wellness. Het koppel neemt hun gasten mee voor een bijzondere Wereld Erfgoed-wandeling door Brugge. Na inspanning volgt ontspanning: de bende kruipt met z’n allen in de jacuzzi voor een gezellige verdere kennismaking.

Van Brugge gaat het naar Putte. Eva en Kris hebben er een wellness B&B: Escape to Unwind. Het uitbaten van hun B&B zien ze eerder als een hobby, want de twee hebben beiden nog een andere job. Eva als HR-manager, Kris is brandweerman. Met een oldtimer brandweerwagen zorgt Kris voor een originele uitstap. Maar dé verrassing volgt tijdens een kookworkshop: Kris vraagt Eva ten huwelijk, voor het oog van alle gasten. Wordt deze romantische zet beloond met de hoogste score? En vooral: zegt ze ‘ja’?

In het Limburgse Hasselt dompelen zussen Julie en Nathalie hun gasten onder in zomerse sferen. De ondernemers begonnen 13 jaar geleden met een koffiebar en bouwden die uit tot een keten van maar liefst zeven vestigingen. Sinds kort hebben de twee ook vakantieappartementen - helemaal in Ibiza vibe - in het hartje van Hasselt. Van zodra de gasten de kamers van Sweet Coffee Stay gekeurd hebben, nemen de zussen iedereen mee de stad in om cocktails te shaken (en proeven) én testen ze hun latte art skills uit.

Midden in de uitgestrekte natuur in Voeren vind je B&B Doolkruid. Elf jaar geleden deden Samy en Franck al eens mee aan 'Met Vier In Bed'. Dat werd toen zo’n succes, dat ze op zoek moesten naar een groter pand. Het onafscheidelijke duo is al 32 jaar samen en laat geen kans onbenut om hun gasten te doen lachen. Franck entertaint de bende met spontane optredens en stand-upcomedy. Na een heerlijk (en hilarisch) ontbijt trekken de duo’s eropuit naar een lokaal wijndomein. Of de bubbels invloed hebben op de scores? Dat valt nog te bezien...

'Met Vier in Bed', van maandag 21 juli tot en met donderdag 24 juli om 20.30 uur bij VTM.