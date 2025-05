Otto-Jan Ham keert terug naar zijn roots in Nederland in 'Gloria Mundi'

Tv-presentator Otto-Jan Ham gidst Gloria naar zijn jeugdherinneringen in zijn geboorteland Nederland. Ze logeren bij Hilversumse familie, supporteren samen voor PSV en zeilen met Otto-Jans vader op de Loosdrechtse Plassen.

Op het eiland Texel bezoeken ze de laatste rustplaats van opa Ham. In De Efteling checkt Otto-Jan zijn angsten op de roetsjbaan. Onderweg zoomt hij in op favoriete Nederlandse tradities en het verkeersongeval dat zijn leven veranderde. Otto-Jan Ham (46) werd geboren in Eindhoven en verhuisde als peuter naar Dilbeek. Hij heeft een broer en zus. De rest van de familie Ham woont voornamelijk in Hilversum. Otto-Jan heeft enkel een Nederlands paspoort, zijn drie dochters hebben de dubbele nationaliteit.

Gloria mundi op tv

Gloria Monserez ontdekt de wereld via een bekende Vlaming die ook roots heeft in een ver of minder ver buitenland. Als culturele en vaak ook letterlijke vertaler, loodst die gids de presentatrice door haar of zijn land van oorsprong.

Gloria Monserez ontdekt de wereld via een bekende Vlaming die ook roots heeft in een ver of minder ver buitenland. Als culturele en vaak ook letterlijke vertaler, loodst die gids de presentatrice door haar of zijn land van oorsprong.

Gloria Monserez ontdekt de wereld via een bekende Vlaming die ook roots heeft in een ver of minder ver buitenland. Als culturele en vaak ook letterlijke vertaler, loodst die gids de presentatrice door haar of zijn land van oorsprong.