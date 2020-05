Oswald van 81 jaar in 'Spoed 24/7'

Foto: Eén - ©VRT/UZ Gent 2018

Oswald is 81. Hij is normaal nog heel actief, maar sinds enkele uren heeft bij last van slecht zicht, evenwichtsproblemen en verwardheid.

Zijn vrouw Monique is doodsbang dat ze haar man zal verliezen. Boer Guido was samen met de dierenarts zijn kalfjes aan het inenten toen hij plots achterover viel. Hij was enkele minuten bewusteloos. Lorenzo wordt in kritieke toestand binnengebracht. Hij is op een stilstaande bus ingereden. Zita is 11. Ze heeft een erg zware hoest, en het zou wel eens om een mycoplasma infectie kunnen gaan…

'Spoed 24/7', maandag 11 mei om 20.20 uur op Eén.