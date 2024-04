Optimist Miel praat over de tegenslag in zijn leven in 'Don't Worry Be Happy'

In Berlaar begint Miel aan een nieuwe dag. Voor hem is het glas altijd halfvol, al bleef hij niet gespaard van een flinke dosis pech in zijn leven.

Voor broers Louis en Hubert is er geen plek die meer geliefd is dan hun veld. Samen gaan ze op zoek naar de eerste oogst van het jaar.

Bij de familie Jackson is het een bijzondere dag. Tania viert haar verjaardag en krijgt een groot feest. Voor Sugar staat zijn gezin telkens centraal, maar hij vergeet niet wie hem zo ver heeft gekregen. Zijn mama deed alles voor hem en nu probeert hij zelf terug te geven door geld te storten aan zijn familie in Ghana. 'Mijn mama heeft alles aan mij gegeven, dus nu wil ik iets teruggeven',' verklaart Sugar.

Don't Worry, Be Happy op tv

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?

Niet voor iedereen is the sky the limit, niet iedereen heeft het breed. Deze levenskunstenaars leven heel zuinig, maar toch voelen ze zich de koning te rijk. Het leven is mooi, als je het maar wil zien. Maar hoe doe je dat zonder veel geld?