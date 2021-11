Opperrechter Yasmine Kherbache in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Yasmine Kherbache was eerst activiste en advocate, daarna politica en nu is ze rechter aan het Grondwettelijk Hof. Doorheen haar carrière loopt één rode draad: gepassioneerd opkomen voor rechtvaardigheid.

Yasmine is de dochter van een Algerijnse vader en een Vlaamse moeder. Ze werd geboren in België en enkele maanden na haar geboorte vertrok het gezin naar Algerije. Het geboortedorp van haar vader, dicht tegen de kust, werd de plek waar ze haar kinderjaren doorbracht. Het spook van het opkomend extremisme en de Algerijnse burgeroorlog brachten het gezin opnieuw in België.

Yasmine Kherbache studeerde rechten en begon haar carrière als advocate. Gedreven door haar gevoel voor rechtvaardigheid en een grote interesse in de samenleving, verdiepte ze zich in antropologie. Haar liefde en engagement voor kunst en cultuur kon ze kwijt in het Nationaal Kunstenaarsplatform. Ze startte eerstelijnshulp op voor kunstenaars, werkte aan het kunstenaarsstatuut en zette uiteindelijk in 2004 de stap naar de politiek om het statuut beleidsmatig verder uit te werken.

Achtereenvolgens werkte ze op het kabinet van Frank Vandenbroucke en Ingrid Lieten. Van 2011 tot 2014 was ze kabinetschef van eerste minister Elio Di Rupo. Zelf stond ze vanaf 2012 in de politieke schijnwerpers, dankzij Patrick Janssens die haar overhaalde om deel te nemen aan de actieve politiek. Ze werd fractieleider en voorzitter van sp.a Antwerpen en in 2014 Vlaams Parlementslid. De wetstraatpers riep haar uit tot een van de beste parlementsleden, wegens haar stijl en dossierkennis. Complexe juridische vraagstukken en gevoelige maatschappelijke thema’s schuwde ze niet.

In november 2019 nam haar carrière opnieuw een andere wending. Ze zegde het politieke leven vaarwel en zette de stap naar het Grondwettelijk Hof, als rechter. Het was ook een terugkeer naar haar eerste liefde, de rechtspraktijk. Op haar 47ste is ze de jongste rechter én de eerste met een migratieachtergrond.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 13 november omstreeks 22.00 uur op Canvas en VRT NU met herhaling op Canvas op zondag om 18.00 uur.