Opletten geblazen voor naalden in sluikstort in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'

Maandag 19 april om 21.45 uur trekken twee Aalsterse cleaners de baan op om een gigantische hoop sluikstort op te kuisen in de Vuilste Jobs van Vlaanderen. Al is die hoop niet de grootste die ze ooit tegenkwamen: 'We hebben al sluikstorten met steengruis meegemaakt van een 800 900 kilo. En op steengruis staat geen adres natuurlijk.'

De twee heren moeten tijdens het opruimen steeds alert blijven want ze kunnen zich wel eens prikken...



De vorige aflevering van 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' scoorde opnieuw goed. Ondertussen keken al 470.000 Vlamingen - 370.000 voor de aflevering op maandag en nog eens 100.000 voor de herhaling (live+uitgesteld). De aflevering op maandag is ook goed voor bijna 19% marktaandeel op VVA 18-54.