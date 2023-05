Openhartige André Hazes vecht met zijn demonen in spraakmakende documentaire 'Crossroads'

Vanaf dinsdag 23 mei om 21.50 uur brengt VTM 2 hét verhaal van André Hazes Jr.. In de spraakmakende documentaire 'André Hazes: Crossroads', bij onze Noorderburen één van de meest bekeken docu's van de afgelopen jaren, zien de kijkers André Hazes zoals ze hem nog nooit zagen.

Twee jaar lang volgde documentairemaakster Cheeru Mampaey de zanger, terwijl hij door de misschien wel moeilijkste periode in zijn leven ging. De kijker ziet hem hevig worstelend met de demonen, angsten, onzekerheden én verslavingen waar hij al jaren mee kampt. André Hazes vertelt ongezien openhartig en bloedeerlijk over zijn burn-out, zijn liefdesperikelen, het leven in de schaduw van zijn vader en zijn zware gevecht tegen verslavingen. Ook de mensen naast hem, waaronder moeder Rachel, partner Monique Westenberg en neef, vriend en tourmanager Djarno Hofland, schetsen een beeld van hoe André’s leven er écht uit ziet. Daarbij vallen alle maskers af.

Documentairemaakster Cheeru Mampaey: 'Oorspronkelijk wilden we in de documentaire de aanloop naar zijn show 'De Avond Van Je Leven' in 2021 in Ahoy brengen. Maar toen liep zijn leven net even anders en kreeg ik de kans om hem van heel dichtbij te volgen, ook tijdens zijn burn-out en zijn struggle met verslavingen. Het resultaat is een heel eerlijk, intiem en uniek document geworden waarbij de kijker André te zien krijgen zoals ze hem nog nooit zagen.'

'André Hazes Crossroads', vanaf dinsdag 23 mei om 21.50 uur wekelijks bij VTM 2 en ook op VTM GO+.