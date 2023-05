Opdoffers in 'Blind Gekocht': onverwachte mankementen, verhuis met maand uitgesteld én een gebroken teen

In de laatste aflevering van 'Blind Gekocht' maken Jan en Kim zich klaar om te verhuizen naar een toegankelijkere en veiligere woning voor hun zoontje Thor.

Al heeft hun nieuwe woning duidelijk andere plannen, want Bart is op een stevig probleem gestoten: de buizen van de warmteleidingen zijn volledig doorgeroest. Daardoor zit er niks anders op dan de volledige gelijkvloers opnieuw open te breken. Dat heeft grote gevolgen, want de verhuis moet met zeker een maand worden uitgesteld én het koppel moet nog eens 7500 euro extra ophoesten om de problemen aan te pakken.

Tot overmaat van ramp heeft Jan ook nog eens dikke pech: 'Een van die stomme verhuisdozen is op mijn voet gevallen en daardoor is mijn kleine teen gebroken. Ik ben op het einde van mijn optimisme. Het mag nu een beetje normaal beginnen lopen voor ons.'

Dit seizoen zochten Jani, Kinga, Kelly en Bart zeven huizen voor zeven families. Hoe gaat het ondertussen met hen? Wonen ze nog in hun nieuwe huis? Is het al een thuis geworden? En hoe kijken Anouchka en Mathias terug op hun avontuur?

