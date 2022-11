Op Streamz zie je dit najaar de beste films van eigen bodem

Vorige week werd bekend gemaakt dat de Belgische films 'Zillion', 'Close', 'Rebel', 'REWIND' en 'Onze Natuur' de bioscopen domineren.

Op 2 november vertegenwoordigden 5 nieuwe Belgische films maar liefst 60 procent van de gehele ticketverkoop. En ook internationaal maken Belgische films een goede indruk. Eerder dit jaar vielen veel films van eigen bodem in de prijzen op grote festivals. Heel wat om trots op te zijn dus.

Het Vlaamse streamingplatform Streamz biedt ook heel wat van de beste recente Belgische films aan. Ontdek hier welke films de Streamz abonnees dit jaar nog mogen verwachten.

Rookie

​Nu op Streamz

Matteo Simoni ('Zillion', 'The Racer') speelt Nicky, een motorrijder pur sang. Elke race gaat hij tot het uiterste, niet voor het geld, maar voor de kicks, het respect en de roem. Zijn wereld stort in wanneer hij door een ongeval nooit meer zal kunnen racen. Hij heeft het moeilijk om dit nieuwe leven te aanvaarden, maar vindt steun bij zijn schoonzus Vero (Veerle Baetens) en haar zoon Charlie (Valentijn Braeckman). Toch steekt de roep van adrenaline en kicks al snel weer de kop op. Via zijn neefje Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog waar te maken. Ook al wordt het al gauw duidelijk dat Charlie niet uit hetzelfde hout gesneden is.

De film ging op 4 september 2021 in première op het filmfestival van Oostende en werd in 2022 genomineerd voor de Ensor voor beste film. Het was toen 'DEALER' van Jeroen Perceval, ook te zien op Streamz, die met de overwinning naar huis ging.

'The Barefoot Emperor'

​Vanaf 9 november op Streamz+

'The Barefoot Emperor' vertelt hoe de laatste Koning der Belgen de eerste Keizer van Europa wordt. Peter Van den Begin ('Fairtrade', 'Pandore') speelt opnieuw Nicolas III, Koning der Belgen. In King of the Belgians zag hij zijn koninkrijk uiteenvallen, in The Barefoot Emperor raakt de koning door een geweerschot in Sarajevo gewond aan het oor en wordt hij wakker in het zomerverblijf van Tito, de voormalige president van Joegoslavië, op een eiland voor de westkust van Kroatië. Hij probeert te ontsnappen, maar wordt tegengehouden en door een speciale delegatie benoemd als eerste Keizer van het nationalistische Nova Europa. Maar de koning wil niet langer zijn leven door anderen laten bepalen en neemt het lot in eigen handen.

'Les Intranquilles'

​Vanaf 9 november op Streamz+

De ontroerende film vertelt het verhaal van kunstschilder Damien (Damien Bonnard) en zijn vrouw Leïla (Leïla Bekhti). Ze houden zielsveel van elkaar. Ondanks het feit dat hij bipolair is, probeert Damien verder met haar te leven, wetende dat hij haar misschien nooit zal kunnen geven wat ze wenst. Hij sleurt zijn vrouw en kind mee in een draaikolk van plotse impulsen wanneer hij onder tijdsdruk van een tentoonstelling veertig schilderijen moet afwerken. Ook Damiens vader kan zijn zoon niet kalmeren.

'Les Intranquilles' is een Belgisch-Frans-Luxemburgse film in een regie van Joachim Lafosse ('A Perdre la Raison'). Voor zijn negende langspeelfilm haalde Lafosse, inspiratie uit zijn eigen jeugd. De film ging op 16 juli 2021 in première op het prestigieuze filmfestival van Cannes.

'Sinterklaas en Koning Kabberdas'

​Vanaf 16 november op Streamz

Riko Tik werd vroeger gepest en wil nu alle kinderen terugpesten. Hij vervalst het boek van de Sint zodanig dat het lijkt alsof alle kinderen stout zijn. Vermomd als Koning Kabberdas gaat hij naar het huis van de Sint om de heilige man met dat foute boek op te zadelen. Hoe dit avontuur afloopt, zie je op Streamz in de nieuwe film 'Sinterklaas en Koning Kabberdas'.

'La Civil'

​Vanaf 30 november op Streamz+

De tienerdochter van Cielo wordt ontvoerd door een kartel in het noorden van Mexico. Wanneer het onderzoek van de autoriteiten nergens toe leidt, besluit Cielo het heft in eigen handen te nemen. Ze begint haar eigen onderzoek en wint het vertrouwen van Lamarque, een soldaat die nogal eens buiten de lijntjes durft kleuren. Hij stemt ermee in haar te helpen, maar Cielo komt hierdoor in een vicieuze cirkel van geweld terecht.

De Vlaams-Roemeense regisseur Teodora Ana Mihai maakte in 2014 furore in het festivalcircuit met haar documentaire Waiting for August. Haar fictiedebuut La Civil mocht in wereldpremière gaan op het filmfestival van Cannes, waar hij de Prix du Courage won én was de Openingsfilm van Filmfestival Gent. Een uitdagende en authentieke thriller die door zijn realiteitszin des te aangrijpender is en naar de keel grijpt.

'Zeppos - Het Mercatorspoor'

​Vanaf 6 december op Streamz

Op zijn 18de verjaardag erft digital native Benjamin Kurrel (Nathan Naenen) het nalatenschap van zijn vermiste vader Ben Kurrel: een doos oude artefacten. Wanneer hij een antiek boek aan Slien Sleyp (Britt Scholte) schenkt, het meisje waar hij een oogje op heeft, zet hij onbedoeld een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos (Carry Goossens) heeft grote interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator zou hebben toebehoord. Met behulp van de geheime boodschappen in het boek van Mercator ontsluiert het drietal steeds meer van het mysterie, terwijl ze ook een geheimzinnige tegenstander een stap voor moeten blijven.

We vinden ook Koen De Bouw ('Nowhere', 'Twee Zomers'), Nora Gharib ('Patser') en Carlos Schram ('Red Light') terug in belangrijke rollen. Het scenario is geïnspireerd op het personage 'Kapitein Zeppos' van Louis De Groof en is geschreven door Wouter Van Haver ('Cool Abdoul'). De regie is in handen van Douglas Boswell ('Labyrinthus', 'Buck').

'Nowhere'

​Vanaf 7 december op Streamz

Ex-truckchauffeur André (Koen De Bouw) vult zijn dagen met het opknappen van een afgelegen baancafé. Zijn routineuze bestaan wordt opgeschrikt wanneer hij de dakloze tiener Thierry (Noa Tambwe Kabati) betrapt op een poging tot inbraak. Sterk geraakt door zijn verhaal, neemt André hem onder zijn hoede en gaan ze op zoek naar een spoor van Thierry’s familie. Tijdens de roadtrip groeit niet alleen een bijzondere vriendschap maar ook het besef dat ze elkaar nodig hebben om het verleden te laten rusten.

Net als in 'Offline' en 'Le Ciel Flamand' schetst Peter Monsaert ook in zijn nieuwste film een gelaagd portret met ontroerende personages, over verbinding, hoop en familiale roots. Fantastisch vertolkt door een ongeziene Koen De Bouw ('Zeppos - Het Mercatorspoor', 'Twee Zomers'), in zijn meest kwetsbare rol ooit, en de jonge talentvolle Noa Tambwe Kabati ('2DEZIT', 'wtFOCK').

'REWIND'

​Vanaf 23 december op Streamz

YouTube-sterren Céline en Michiel doen waar ze goed in zijn: leuke, spannende en uitdagende challenges bedenken voor elkaar en hier hun vele volgers mee entertainen op hun socials. En over enkele dagen vieren ze de launch van hun 500ste video: een muziekclip met een mix van niemand minder dan Pat en Loredana. Maar bij de opnames van een nieuwe video gaat het helemaal mis. Door een technische fout in een VR-bril wordt Céline naar het verleden gekatapulteerd en komt ze terecht op een school in het jaar 1996. Céline moet een manier vinden om terug naar het heden te geraken maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ondertussen, in 2022, probeert Michiel samen met bevriende vlogger, Carlos (Jean Romy Manzila), te achterhalen wat er met Céline is gebeurd. Hoe kon het meisje zo plots verdwijnen? De verdwijning van Céline blijft ook niet onopgemerkt en al snel gonst het internet van de meest absurde theorieën. Is dit het einde van het CEMI-verse? Céline en Michiel staan misschien wel voor de meest ultieme challenge ooit: Céline van 1996 terug naar 2022 krijgen om op tijd hun muziekclip te lanceren.