Op bezoek bij de Belgische slager in 'Costa Belgica'

In 'Costa Belgica' gaat Katleen van Immo Cobat op pad met klanten Evelien en Ben en laat hen drie panden zien. Dat haar echtgenoot Jan zijn vrouwelijke collega's graag in de watten legt, was al duidelijk.

Vorige keer kocht hij voor de dames een nieuwe handtas, vandaag wil hij zijn collega's trakteren op wat lekkers om de week mee af te sluiten. En daarvoor gaat hij naar 'De Belgische Slager'… in Calpe, waar onder andere ook Belgische chocolade te vinden is. 'We zitten in Spanje, maar toch ook nog een beetje in België', lacht Jan.

Sabine en Danny van Sunny Home Spain zijn op zoek naar een pand met apart gastenverblijf voor het koppel Kathy en Patrick. Hun budget bedraagt € 350.000. Het eerste pand van € 395.000 had niet het gewenste uitzicht. Het tweede pand heeft een grote tuin en een prachtig uitzicht op de natuur, 3 verdiepingen en 6 slaapkamers maar zit met € 495.000 een 'beetje' boven het budget. De prijs is bespreekbaar, maar zal dit voldoende zijn om Kathy en Patrick over de streep te trekken?

Voor de makelaars van Immo Huybrechts staan vandaag geen huisbezoeken op de planning. Als echte dierenvriend steunt makelaar Marc het plaatselijke dierenasiel. Hij neemt de familie mee voor een uitstapje met de adoptiehonden. En dat houdt wel wat risico’s in want de verleiding om een extra hond in huis te halen is groot...

De afleveringen van 'Costa Belgica' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Costa Belgica', maandag 8 maart om 22.20 uur bij VTM 2.