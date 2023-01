Ook 'Dagelijkse Kost' doet mee aan de Week van de Belgische Muziek

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Gebakken groneten in misobouillon met sushirijst en gebakken tofu

De week van de Belgische muziek gaat van start met een gezonde bowl: knapperige groenten, sushirijst, een zalige bouillon met miso en 'aburaage', wat de Japanse naam is voor luchtige, krokant gebakken tofupakketjes.

Makreel met knolselderpuree, waterkers en mierikswortel

Kraakverse makreel, een zalige puree met knolselder en mierikswortel, en gebrande boter met groene kruiden en ei. Desempizza met citroenricotta, aardpeer en boschampignons

Deze 'pizza bianco' heeft een fantastische zuurdesembodem, belegd met een zachte ricottacrème met aardpeer, gebakken boschampignons, flinterdunne plakjes guanciale en scamorza. Brownie met praliné, vanille-ijs en koffiesabayon

Dit nagerecht is in één woord goddelijk! De diepe smaak van donkere chocolade past perfect bij de smaak van praliné en de koffiesabayon met Baileys geeft alles een jaren 90-toets. Gehaktbrood met aardappelen,gebakken witlof en witlofsalade

Als je dit serveert, is je gehaktbroodje gebakken. Met wat gebakken aardappelen met ui, gebakken witloof en een eenvoudige witloofsla ga je een weekend tegemoet dat niet meer stuk kan. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.