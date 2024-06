Onverwachte primeur met grote gevolgen in 'Blind Gekocht'

Lore en Armand, het laatste gezin van 'Blind Gekocht', krijgen meteen een stevige opdoffer te verwerken: door vertragingen op de werf geraakt hun nieuwe woning niet tijdig klaar voor uitzending.

Dit keer is het aan Lore en Armand, het laatste gezin van 'Blind Gekocht' dit seizoen. Zij krijgen wel meteen een stevige opdoffer te verwerken: door vertragingen op de werf geraakt hun nieuwe woning niet tijdig klaar voor uitzending. In plaats van de verhuiswagen zijn het Jani en Dorien die in allerijl naar Woesten trekken om het slechte nieuws te brengen. 'Dorien heeft heel hard haar best gedaan, maar met heel veel spijt ons hart moeten we jullie komen vertellen dat jullie nu nog niet kunnen verhuizen', vertelt Jani aarzelend.

Dorien heeft het zichtbaar moeilijk met de situatie: 'Ik had gehoopt dat we verder zouden staan, maar we hebben een probleem hier. Het is echt nog een werf nu. We hebben onder andere pech gehad met het weer. Het is allemaal wat veel samen. En de vertraging die we hebben opgelopen, hebben we niet meer kunnen inhalen. Enerzijds kan ze hier nog niet comfortabel komen wonen, anderzijds is het ook nog niet veilig genoeg voor Armand om nu al te verhuizen. Het is nog geen huis en zeker nog geen thuis.'

En ook Lore is erg aangedaan van het slechte nieuws: 'Ik kan niet zo goed zeggen wat we nu denken of voelen. Je bent ergens een beetje kwaad of teleurgesteld gewoon, want wij waren op alle vlakken klaar om te verhuizen. Nu is het aan ons om een stukje zelf ons verhaal te maken de komende weken. En dan is het gewoon langer uitkijken naar hetgeen we nodig hebben.'

Lore en zoontje Armand wonen op dit moment nog tijdelijk op de boerderij van Lores ouders. Naast haar uren in het onderwijs springt ze regelmatig bij op de boerderij. Samen met haar zoontje Armand wil ze een eigen plekje, waar ze een frisse start kunnen maken. In de afgelopen twee jaar heeft Lore al ongeveer 40 woningen bezocht, maar steeds weer wordt ze geconfronteerd met dezelfde hindernis: de verbouwingswerken. De gedachte om dit alleen te doen schrikte haar enorm af. Dit was dus de ideale opdracht voor 'Blind Gekocht'-experte Dorien en Kinga, die een woning vonden in Vleteren. Doriens plannen waren ambitieus, met stevige verbouwingswerken, waar ze zich volledig in vastbeet om tot een goed einde te brengen. Helaas is dat dus door omstandigheden nog niet gelukt.

Zo zijn er dit jaar geen 7 maar 6 afgewerkte huizen. Maar er is ook goed nieuws, want het verhaal van Lore en Armand stopt hier niet zomaar. 'We willen het gewoon goed doen voor jullie. Jullie geluk gaat misschien een beetje opschuiven, maar wij denken oprecht dat als jullie het huis gaan zien, jullie echt gelukkig gaan worden', verzekeren Jani en Dorien. Het 'Blind Gekocht' team blijft de komende weken volop aan de slag om hun nieuwe thuis af te werken. Het vervolg met de reveal zal in het volgende seizoen van 'Blind Gekocht' te zien zijn.

