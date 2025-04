'Ontrouw' woensdag met Sophie en Lucien

Bedrog, ontrouw, overspel, vreemdgaan, een scheve schaats rijden, een slippertje … Hoe je het ook noemt, het is een beladen onderwerp om over te spreken.

In de vierdelige reeks Ontrouw luistert Eva De Roo naar moedige getuigenissen van mensen die in een relatie met bedrog in aanraking kwamen. Zo hoopt ze dat er in de toekomst meer over gesproken kan worden.

Sophie en Lucien delen openhartig waarom en hoe ze hun voormalige partners bedrogen. Eva bezoekt ook een rendez-vous hotel, waar ontrouw niet meer is dan een bron van inkomsten.

'Ontrouw', woensdag 30 april om 21.20 uur op VRT Canvas.