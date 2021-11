Onthoofde stripteaseact, knotsgekke tango en halve band in 'Belgium's Got Talent'

Vorige week goochelde underdog Jonas zich naar de finale van 'Belgium's Got Talent'. De jonge goochelaar had last van zenuwen maar kreeg toch het finaleticket van de jury in handen. 'We hebben gekozen voor de kandidaat met het meeste potentieel', klonk het bij jurylid Davy.

Welke finalist voegt de kijker daar nog aan toe? Dat wordt vrijdag onthuld in de derde studioshow. In die show maken ook 8 nieuwe acts hun opwachting, waaronder maar liefst drie Golden Buzzers.

Burlesque artieste Zoe Bizoe (32 jaar uit Gent) neemt de jury en het publiek mee in de geschiedenis. Ze transformeert zich in de Franse koningin Marie Antoinette die haar noodlot tegemoet treedt. Haar gewaagde act is alvast niet weggelegd voor gevoelige kijkers… 'Komt dit wel goed?!', klinkt het bij An.

Lovebirds Liz en Yannick (35 en 36 jaar uit Gent) verrassen de jury dan weer met een originele choreografie. In een verlaten instelling brengen ze hun tango tot leven. 'We gaan iets doen wat we zelf nog nooit gezien hebben in tango', klinkt het bij het duo. En daar is An het alvast volledig mee eens: 'Ik vind dit één van de acts die mij het meest verrast heeft tijdens heel dit seizoen. Niet alleen technisch maar ook qua creativiteit en showgehalte. Ik hou hier zo erg van!'

De bandleden van ruige rocker Wilk (41 jaar uit Gent) beloofden hem te vergezellen als hij de halve finale zou halen. En die belofte maakt schuld, dus nu vrijdag staat Wilk gesterkt door zijn muzikanten op het podium van 'Belgium's Got Talent. De band brengt een zelfgeschreven nummer 'Yes' voor Wilks kersverse echtgenote Tan. En ook nu doen ze opnieuw een belofte: 'We staan hier vandaag met een halve band. Als we de finale halen, dan komen we met de hele band', lacht Wilk.

Ook deze acts wagen hun kans tijdens de derde studioshow van 'Belgium's Got Talent':

- Diluna Productions (12 - 18 jaar uit Kapellen): De dansgroep veroverde in de audities niet alleen het gouden hart van Davy maar ook het publiek gaf hen een Golden Buzzer. Nu vrijdag openen ze de show met een wervelend circusspektakel.

- De Zandmuze (63 jaar uit Brasschaat): Colette zorgt met haar prachtige zandkunst voor een streepje poëzie. Ze neemt het publiek en de jury mee naar de onderwaterwereld van kapitein Nemo.

- Energetix (18 – 25 jaar uit Tienen): De dansers van Energetix werden na de audities beloond door het publiek met een Golden Buzzer. Dit keer knallen ze een explosieve choreografie over eenzaamheid en hoop.

- Denis (11 jaar uit Herent): Schaatskampioen Denis veroverde tijdens de audities de harten van het publiek en kreeg van hen een Golden Buzzer. Hij haalt opnieuw zijn beste pirouettes boven voor een spectaculaire choreografie op het ijs.

- Het Paaldanshuisje (28 en 34 jaar uit Oostakker): Chloe en Lisa brengen een bijzonder verhaal aan de paal boordevol spectaculaire stunts. Ze zijn twee mythologische godinnen die de zieltjes komen halen van de strijders op een slagveld.

'Belgium's Got Talent', vrijdag 5 november om 20.35 uur bij VTM.