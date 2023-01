Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in februari

National Geographic start het nieuwe jaar met een gloednieuw seizoen van 'Kustwacht Caribisch Gebied'. Na het internationale succes van seizoen 1, keert deze Nederlandse productie terug met een exclusieve kijk achter de schermen van de Kustwacht van het Caribisch Gebied en de Nederlandse Koninklijke Marine.

Het wordt spannender en realistischer dan ooit met nog meer drugsvangsten, reddingsoperaties en smokkelactiviteiten die op camera zijn vastgelegd. Dit seizoen is er naast Curaçao specifieke aandacht voor het eiland Aruba. Maar liefst acht afleveringen lang neemt National Geographic de kijker mee naar de donkere kant van de prachtige Caribische Eilanden, die de meeste van ons enkel kennen als het ultieme vakantieland.

KUSTWACHT CARIBISCH GEBIED S2

Vanaf 12 februari, elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW

TRAFFICKED WITH MARIANA VAN ZELLER S3

In het nieuwe seizoen van 'Trafficked with Mariana van Zeller' verkent, bekroond journaliste Mariana van Zeller, het reilen en zeilen van de gevaarlijkste zwarte markten van de onderwereld en leert ze de zaken en 's werelds miljarden dollars tellende schaduweconomie beter te begrijpen. In de eerste aflevering over de MDMA industrie reist Mariana af naar Nederland waar ze zich onderdompelt in het netwerk van deze drug. Ze interviewt daarbij onder andere de weduwe van Peter R. de Vries en leert dat het drugsgeweld in Nederland de laatste jaren enorm is toegenomen.

Vanaf 25 februari, elke zaterdag om 22.00 uur op National Geographic.

NIEUW

AIR CRASH INVESTIGATION S22

In 'Air Crash Investigation S22 / May Day series 23' wordt de duistere waarheid onthuld dat de veiligheid in de luchtvaart één crash per keer verbetert. Daarnaast worden legendarische vliegrampen onderzocht om erachter te komen wat er fout ging en waarom.

Vanaf 8 februari, elke woensdag om 21.00 uur op National Geographic.

SPECIAL

UKRAINE WAR FROM THE AIR

'Ukraine War from the Air' onthult de apocalyptische gevolgen van Poetins oorlog, een jaar na de Russische invasie. Op 24 februari 2022 startte Rusland zijn aanval op Oekraïne. De explosies van die dag markeerden het einde van een tijdperk in Europa en veranderden het leven van miljoenen mensen voorgoed. Nu, een jaar later, onthult deze special de volledige omvang van de Russische invasie van bovenaf. Door archiefbeelden van voor de oorlog te koppelen aan speciaal in opdracht gemaakte nieuwe dronebeelden van dezelfde locatie, vertellen we enkele van de krachtigste verhalen over deze oorlog. Dit unieke perspectief vanuit de lucht in combinatie met oprechte persoonlijke getuigenissen zal een documentaire opleveren die het trauma en de veerkracht van het Oekraïense volk vastlegt terwijl de oorlog voortduurt.

Op 24 februari, vrijdag om 22.00 uur op National Geographic.

SPECIAL

MAKING THE WISH: DISNEY'S NEWEST CRUISE SHIP

Op een twee eeuwen oude scheepswerf aan de Duitse Noordzee krijgt een staaltje moderne engineering vorm. Honderden bouwvakkers, ingenieurs, architecten, ontwerpers, animatoren, componisten, vertellers, cast en bemanning transformeren 144.000 ton staal in misschien wel het meest betoverende schip dat ooit de zee op ging. Zij brengen de Disney Wish tot leven!

Op 23 februari, donderdag om 21.00 uur op National Geographic.