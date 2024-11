Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in december

In de seriefinale 'Dr. Pol - The Grand Finale' blikken Dr. Pol, zijn vrouw Diane en zoon Charles terug op de meest memorabele momenten van de afgelopen 24 seizoenen.

Van levensreddende ingrepen tot dierbare familiemijlpalen, herbeleef de hoogte- en dieptepunten van deze iconische show. Terwijl de camera's nu voorgoed uitgaan, blijft Dr. Pol's werk onverminderd doorgaan, want stilzitten is niets voor deze energieke dierenarts.

Kijk 'Dr. Pol – The Grande Finale' op vrijdag 6 december, na de laatste reguliere aflevering van seizoen 24, om 22.30 uur op National Geographic.

NIEUW

LOST TREASURES OF THE BIBLE

Deze meeslepende serie volgt archeologische teams in het Midden-Oosten tijdens een nieuw seizoen van opgravingen, waarbij de steden en beschavingen uit de Bijbel worden blootgelegd. De verbluffende CGI en camera's onthullen schatten die al duizenden jaren begraven liggen. Van de verloren stad Exodus in Egypte tot de epische Toren van Babel in Irak, hun ontdekkingen werpen een nieuw licht op de beroemdste verhalen uit de Bijbel.

Vanaf 22 december, iedere zondag om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

TO CATCH A SMUGGLER S8

Elk jaar komen 124 miljoen mensen via luchthavens de VS binnen en sommigen van hen nemen smokkelwaar mee. De mannen en vrouwen van Homeland Security doen er alles aan om elke smokkelaar te pakken.

Vanaf 21 december, iedere zaterdag om 22.00 uur op National Geographic.

STUNT

HOLY MYSTERY



Bij National Geographic kan je tijdens de feestdagen, drie dagen genieten van een compleet kerstprogramma vol mysterie en bijzondere verhalen!

Van de fascinerende 'Lost treasures of the Bible' tot het meeslepende 'Jezus: Rise to Power'. Bereid je voor op een mix van historie, avontuur en religieuze intriges, die perfect aansluit bij de magie van de feestdagen. Mis deze kijkervaring niet, waarin eeuwenoude mysteries tot leven komen.

24, 25 en 26 december vanaf 12.00 uur op National Geographic.

PREMIERE

BLINK



Wanneer bij drie van hun vier kinderen retinitis pigmentosa wordt vastgesteld, een zeldzame en ongeneeslijke ziekte die leidt tot ernstige visuele beperking, verandert de wereld van de familie Pelletier voorgoed.

Geconfronteerd met dit levensveranderende nieuws gaan Edith Lemay, Sébastien Pelletier en hun kinderen op een reis rond de wereld om al het moois te ervaren nu het nog kan. Terwijl ze hun herinneringen vullen met adembenemende bestemmingen en once-in-a-lifetime ontmoetingen, zorgt de liefde en de veerkracht van deze familie ervoor dat hun onzekere toekomst hun heden niet bepaalt.

16 december om 21.30 uur tijdens Docu-Night op National Geographic.

PREMIERE

SUGARCANE



'Sugarcane' werpt een confronterende blik op een van de donkerste hoofdstukken uit de Canadese geschiedenis: de ontdekking van talloze ongemarkeerde kindergraven bij voormalige residentiële scholen voor inheemse kinderen.

De documentaire volgt de impact van deze ontdekkingen op het terrein van een voormalige school. 'Sugarcane' laat de pijn zien die nog altijd gevoeld wordt door de inheemse gemeenschappen die generaties lang het slachtoffer zijn geweest van deze tragische geschiedenis. De documentaire toont niet alleen het collectieve verdriet en realiteit van de verloren levens, maar ook de veerkracht van deze hechte en bijzondere gemeenschap.

Maandag 9 december om 21.30 uur tijdens 'Docu-Night' uur op National Geographic.