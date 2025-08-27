Ontdek wat er in september op STAR Channel te zien is

In seizoen 3 van 'The Walking Dead: Daryl Dixon' zetten Daryl en Carol hun gevaarlijke tocht voort, dwars door het post-apocalyptische Europa. Terwijl ze alles op alles zetten om terug naar huis te komen, worden ze geconfronteerd met vijanden van buitenaf én hun eigen verleden.

NIEUW SEIZOEN

THE WALKING DEAD: DARLY DIXON S3

Met spectaculaire beelden, nieuwe gezichten en een dreigende sfeer ontvouwt zich een intens en emotioneel nieuw hoofdstuk van hun reis, waarin moed, vriendschap en overleving centraal staan.

Vanaf 15 september, elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S4

Na een persoonlijk verlies keert Elliot Stabler terug naar de NYPD en sluit hij zich aan bij een nieuwe taskforce voor misdaadbestrijding. Ondertussen markeert seizoen 4 een nieuw tijdperk voor 'Law & Order', met ingrijpende teamwissels, sterke nieuwe gezichten en zaken die de grenzen van recht en gerechtigheid op de proef stellen.

Elke dinsdag om 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

FROM S1 TM S3

Jim en Tabitha Matthews proberen hun leven weer op te pakken na een persoonlijke tragedie. Tijdens een roadtrip met hun camper raken ze samen met hun twee kinderen gestrand in een mysterieus en spookachtig stadje in Midden-Amerika. Al snel ontdekken ze dat niemand die het stadje binnenkomt, het ooit nog kan verlaten.Terwijl de bewoners wanhopig proberen een gevoel van normaal leven vast te houden en een uitweg te vinden, worden ze ook geconfronteerd met de gevaren van het omringende bos, waaronder angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen zodra de zon ondergaat.

Elke zaterdag een driedubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.