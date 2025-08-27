Ontdek wat er in september op STAR Channel te zien is

Nieuw 'Familie'-seizoen start met emotionele begrafenis… maar van wie?
woensdag 27 augustus 2025

In seizoen 3 van 'The Walking Dead: Daryl Dixon' zetten Daryl en Carol hun gevaarlijke tocht voort, dwars door het post-apocalyptische Europa. Terwijl ze alles op alles zetten om terug naar huis te komen, worden ze geconfronteerd met vijanden van buitenaf én hun eigen verleden.

NIEUW SEIZOEN 
THE WALKING DEAD: DARLY DIXON S3


Met spectaculaire beelden, nieuwe gezichten en een dreigende sfeer ontvouwt zich een intens en emotioneel nieuw hoofdstuk van hun reis, waarin moed, vriendschap en overleving centraal staan.

Vanaf 15 september, elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING
LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S4

Na een persoonlijk verlies keert Elliot Stabler terug naar de NYPD en sluit hij zich aan bij een nieuwe taskforce voor misdaadbestrijding. Ondertussen markeert seizoen 4 een nieuw tijdperk voor 'Law & Order', met ingrijpende teamwissels, sterke nieuwe gezichten en zaken die de grenzen van recht en gerechtigheid op de proef stellen.

Elke dinsdag om 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING
FROM S1 TM S3

Jim en Tabitha Matthews proberen hun leven weer op te pakken na een persoonlijke tragedie. Tijdens een roadtrip met hun camper raken ze samen met hun twee kinderen gestrand in een mysterieus en spookachtig stadje in Midden-Amerika. Al snel ontdekken ze dat niemand die het stadje binnenkomt, het ooit nog kan verlaten.Terwijl de bewoners wanhopig proberen een gevoel van normaal leven vast te houden en een uitweg te vinden, worden ze ook geconfronteerd met de gevaren van het omringende bos, waaronder angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen zodra de zon ondergaat.

Elke zaterdag een driedubbele aflevering vanaf 20.00 uur op STAR Channel.


Persbericht STAR Channel
https://www.starchannel.nl/
STAR Channel
Kijktip van de dag

logo Play5 logo

Steven Taylor is een geslaagde zakenman in de financiële wereld van New York. Hij heeft alles wat hij wil, behalve de liefde en trouw van zijn vrouw Emily Bradford Taylor. Emily wil meer dan enkel Stevens vrouw zijn. Ze begint een affaire met kunstenaar David Shaw en probeert op die manier de leegte in haar huwelijk op te vullen. Wanneer Steven dit ontdekt, bedenkt hij een plan voor de perfecte moord, met Emily als doelwit.

'A Perfect Murder', film uit 1998 met oa. Michael Douglas, om 20.35 uur op Play5.

NU en STRAKS op tv

  • 22:00
    Enquêtebureau
    06:00
    Zig & Sharko
  • 21:45
    Solar System
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 20:55
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:30
    Sergio Over De Grens
    05:15
    Geen uitzending
  • 20:30
    UEFA Champions League
    02:45
    Geen uitzending
  • 20:35
    Duplicity
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    A Few Good Men
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Royally Ever After
    02:30
    The X-Files
  • 21:35
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 21:45
    Vermist
    04:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    A Perfect Murder
    02:30
    Neighbours: A New Chapter
  • 21:30
    Hawaii Five-0
    02:20
    Geen uitzending
  • 21:30
    Komen eten
    02:35
    Olivia Attwood: The Price of Perfection
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:32
    CEO van mijn leven
    04:32
    Herhalingslus
  • 21:54
    Hallo Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:40
    De Wereldkeuken
    02:05
    Lekker Messy
  • 22:00
    Midsomer Murders
    02:25
    The ABC Murders
  • 21:15
    The Resident
    02:30
    First Dates Australia
  • 21:25
    Over Mijn Lijk: Het afscheid van Eva
    02:00
    EenVandaag
  • 21:30
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 21:55
    Ik Vertrek voor de liefde
    02:35
    Een huis vol