Ontdek wat er in maart op STAR Channel te zien is

zaterdag 28 februari 2026

Candy Montgomery lijkt de perfecte moeder en huisvrouw in het Texas van 1980. Ze heeft een liefdevol gezin, een fijn huis en een leven dat aan de buitenkant klopt. Maar achter die façade groeit de druk van het alledaagse bestaan en het verlangen naar meer vrijheid.

NIEUW
CANDY: A DEATH IN TEXAS


Wanneer Candy steeds verder over grenzen gaat, loopt een klein conflict volledig uit de hand.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 9 maart, elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW
THE PATIENT

Alan Strauss, een ervaren therapeut die na de dood van zijn vrouw worstelt met zijn eigen verdriet. Wanneer hij een nieuwe cliënt krijgt, Sam, lijkt het eerst een gewone sessie tot Alan ontdekt dat Sam een seriemoordenaar is die wanhopig probeert te stoppen. Alan wordt ontvoerd en opgesloten in een kelder, waar hij gedwongen wordt Sam te behandelen. Terwijl de sessies steeds gevaarlijker worden, probeert Alan grip te krijgen op Sams duistere drijfveren én een manier te vinden om te overleven en te ontsnappen.

Kijk deze Disney+ serie vanaf 10 maart, elke dinsdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
LAW & ORDER: SVU S27

In 'Law & Order: Special Victims Unit' keert het team van de SVU terug met nieuwe, aangrijpende zaken waarin slachtoffers centraal staan en de waarheid vaak complexer is dan het lijkt. Terwijl Olivia Benson en haar team misdrijven onderzoeken die diepe sporen nalaten, krijgen ze te maken met steeds slimmere daders, maatschappelijke spanningen en morele dilemma’s.

Kijk deze serie vanaf 25 maart, elke woensdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
BELOW DECK S12

In 'Below Deck' seizoen 12 vaart kapitein Kerry met het luxe jacht St. David door het Caribisch gebied, langs droomlocaties als Sint Maarten, Anguilla en St. Barths. De bemanning doet er alles aan om veeleisende gasten een perfecte, luxe ervaring te geven, maar achter de schermen is het allesbehalve ontspannen. Tussen lange werkdagen, hoge verwachtingen en stressvolle service ontstaan er spanningen binnen het team, lopen emoties op en zorgt het leven aan boord voor flink wat drama.

Kijk deze serie vanaf 12 maart, elke donderdag om 20.35 uur op STAR Channel.

SPECIAL
FILMZATERDAG

In maart staat elke zaterdag een topfilm op de planning! 
07/03 'Bad Times at the El Royale'
14/03 '(500) Days of Summer'
21/03 'Fright Night'
28/03 'The Spectacular Now' 

Elke zaterdag om 20.00 uur filmavond bij STAR channel.


Aanbiedingen
'Boomer' (VRT 1)

Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.

'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.

  • 18:40
    Dierendokters 24/7
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:30
    Van der Valk
    20:00
    VRT NWS Update
  • 18:45
    De Hoppers
    19:05
    De Raad van Soekie
  • 17:05
    The Voice van Vlaanderen
    19:00
    VTM Nieuws
  • 18:45
    De Wereld Van De Marechaussee
    19:35
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 18:50
    Addams Family Values
    20:30
    Valerian and the City of a Thousand Planets
  • 18:15
    All New Traffic Cops
    22:30
    Deadly Inferno
  • 18:25
    The Irrational
    00:15
    Geen uitzending
  • 18:50
    Are You Being Served?
    20:00
    Nonkel Jef
  • 18:15
    Huizenjagers
    20:00
    Stukken van mensen
  • 18:30
    NCIS
    23:05
    Criminal Minds
  • 18:30
    Brooklyn Nine-Nine
    20:35
    RoboCop 2
  • 18:50
    Chateau Meiland
    20:35
    Don't Worry, Be Happy
  • 18:40
    World's Most Evil Killers
  • 18:12
    Trends Doc
    19:16
    CEO van mijn leven
  • 18:36
    Ver Gevorderd
    18:55
    Seventies To Seven
  • 18:30
    Het Weekmenu
    19:10
    Guillaume's Paris
  • 18:00
    London Kills
    19:00
    Call the Midwife
  • 18:50
    Paradise
    21:50
    Bob's Burgers
  • 18:30
    EenVandaag
    19:00
    Op Safari
  • 18:35
    Ik mis je
    19:00
    Kassa
  • 18:40
    All You Can Eid
    19:00
    NOS Jeugdjournaal