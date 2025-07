Ontdek wat er in augustus op STAR Channel te zien is

In seizoen 4 van 'Only Murders in the Building' reizen Charles, Oliver en Mabel naar Los Angeles, waar hun podcast wordt verfilmd.

NIEUW SEIZOEN

ONLY MURDERS IN THE BUILDING S4

Maar wanneer een geliefde bekende uit het Arconia wordt vermoord, leidt het spoor hen terug naar New York, naar een mysterie dat dieper gaat dan ooit. Met sterren als Meryl Streep, Eugene Levy en Eva Longoria, en meer twists dan een filmset aankan, wordt dit hun spannendste zaak tot nu toe.

Vanaf 6 augustus elke woensdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW

DARK CITY: THE CLEANER

Overdag werkt Joe als schoonmaker op het politiebureau, waar hij vrijwel onzichtbaar is voor zijn collega’s. Maar ’s nachts leidt hij een duister dubbelleven: hij is de beruchte seriemoordenaar die bekendstaat als de Christchurch Carver. Wanneer er een nieuwe moord wordt gepleegd, vermoedt de politie direct dat hij opnieuw heeft toegeslagen. Maar deze keer is Joe onschuldig — en dus gaat hij op jacht naar de gevaarlijke copycat die hem probeert te imiteren.

Vanaf 4 augustus elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME S4

Na een persoonlijk verlies keert Elliot Stabler terug naar de NYPD en sluit hij zich aan bij een nieuwe taskforce voor misdaadbestrijding. Ondertussen markeert seizoen 4 een nieuw tijdperk voor Law & Order, met ingrijpende teamwissels, sterke nieuwe gezichten en zaken die de grenzen van recht en gerechtigheid op de proef stellen.

Vanaf 5 augustus elke dinsdag om 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

LIE TO ME S2

In seizoen 2 van 'Lie to Me' keert Dr. Cal Lightman terug met zijn team om opnieuw de diepste leugens te ontmaskeren. Van moordzaken tot politieke intriges en gijzelingen: elk micro-trekje van het gezicht vertelt een verhaal. Terwijl de zaken persoonlijker en gevaarlijker worden, komt Lightman steeds dichter bij de grens tussen waarheid en manipulatie. Want hoe verder je graaft, hoe meer leugens je tegenkomt.

Vanaf 19 augustus elke dinsdag om 21.25 uur op STAR Channel.