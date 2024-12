Ontdek wat de Disney Channels in januari te bieden hebben

'Groen in de Grote Stad' is een komische animatieserie die de bijzondere avonturen volgt van Cricket Groen. Een ondeugende en vrolijke plattelandsjongen die naar de grote stad verhuist met zijn ongewone familie, waaronder zijn zus Tilly, zijn vader Bill en zijn oma Alice.

Crickets nieuwsgierigheid en enthousiasme zorgen ervoor dat hij en zijn familie onvergetelijke reizen maken en de harten van hun nieuwe buren veroveren.

Kijk samen met Cricket terug op zijn avonturen van het afgelopen jaar tijdens de Nieuwjaarsmarathon op 1 januari, net voordat het nieuwe seizoen begint!

NIEUWE AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

Vanaf maandag 6 januari, maandag t.e.m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel. De Nieuwjaarsmarathon van 'Groen in de Grote Stad' is 1 januari vanaf 06.00 uur te zien.

NIEUWE AFLEVERINGEN

ZOMBIES

Maak je klaar voor een jaar vol muziek en nieuwe vriendschappen terwijl we de levens volgen van Zed, Addison en hun vrienden uit Seabrook. Dankzij A-Spens' buitenaardse technologie krijgen Zed en Addison een tweede kans om hun laatste schooljaar door te brengen, dit keer samen met al hun vrienden. En geloof ons, dit wordt het beste jaar ooit. Ze hebben samen de tijd van hun leven, redden de stad en hun favoriete drankje in de kantine. Zelfs een gewone schooldag in Seabrook verandert in een onvergetelijk avontuur.

Vanaf maandag 20 januari, elke maandag t.e.m vrijdag om 17.00 uur op Disney Channel.

NIEUW

MARVEL OCHTEND

Start je ochtend met 'Marvel’s Avengers: Ultron Revolution', 'Black Panther Quest' en 'Spider-Man'. Bereid je voor op epische gevechten, heldhaftige missies en de grootste Marvel-avonturen die je niet wilt missen!

Vanaf maandag 6 januari, elke maandag t.e.m vrijdag vanaf 06.30 uur op Disney Channel.

NIEUW AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE CLUBHUIS

Mickey Mouse en zijn vrienden - Minnie, Goofy, Donald, Katrien en Pluto - hebben een nieuwe vriend! Funny, een betoverd en pratend speelhuis, neemt ze mee op gekke en grappige avonturen vol fantasie.

Vanaf 20 januari, maandag t.e.m. vrijdag om 17.40 uur op Disney Junior.