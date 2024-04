Ontdek wat de Disney Channels in april te bieden hebben

Ter ere van de Disney Channel's Earth Day op 22 april zendt Disney Channel een special uit van het razend populaire 'Miraculous'.

Marinette (Ladybug), Adrien (Cat Noir) en hun vrienden willen de plasticvervuiling in Parijs actief bestrijden. Tijdens het avontuur realiseert Marinette zich dat de groep moet proberen het probleem bij de kern aan te pakken, door te proberen de grootste plasticfabrikant persoonlijk te ontmoeten om hem ervan te overtuigen zijn gewoonten te veranderen - maar superschurk Havikmot heeft andere plannen...

'Miraculous: Action', zaterdag 20 april om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

GROEN IN DE GROTE STAD

In 'Groen in de Grote Stad' volgen we Cricket Groen, een deugniet en een optimistische jongen die net naar de stad is verhuisd. Door zijn nieuwsgierigheid en enthousiasme maakt hij samen met zijn familie epische en riskante avonturen mee. Langzaam maar zeker zullen hun nieuwe buren deze familie, die totaal misplaatst lijkt te zijn in de grote stad, in hun harten sluiten.

Vanaf 15 april, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

DE WONDERLIJKE LENTE VAN MICKEY MOUSE

Mickey Mouse en zijn vrienden beleven de gekste avonturen in de lente. Zo gaan Mickey en Minnie een tuintje aanleggen, maar Goofy kan niet tegen de pollen en niest alles bij elkaar, waardoor Donald niet ontspannen in zijn hangmat kan liggen. Ook komt Minnie, Mickey helpen met de grote lenteschoonmaak.

Kijk 'De Wonderlijke Wereld van Mickey Mouse', zaterdag 6 april om 14.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

MILO MURPHY'S WET, DUCKTALES & HOTEL TRANSYLVANIË

In 'Milo Murphy's Wet' gaat Milo altijd uit van het onverwachte. Wat er ook mis gaat, Milo is voorbereid, hij heeft veel kennis, een rugzak vol met spulletjes en hij is eindeloos optimistisch.

Ga in 'DuckTales' met Dagobert Duck en zijn familie mee op avontuur!

In 'Hotel Transylvanië' moet Mavis zonder haar vader Dracula in de buurt en ontdekt ze één van de weinige waarheden die mensen en monsters met elkaar delen: een tiener moet goed doorbijten.

Kijk vanaf maandag 1 april t.e.m. zondag 14 april vanaf 9.30 uur naar je favoriete series op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

BLUEY



Bluey is een 6 jaar oude puppy met een grenzeloze fantasie die ervan houdt om het dagelijkse leven in een groot avontuur te veranderen. Samen met haar kleine zusje Bingo ontdekken ze de wereld met spelletjes om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - met name papa - betrekken bij hun plezier. Hoewel Papa denkt dat hij de baas is, zijn de meisjes zeker de baas als het gaat om speeltijd!

Vanaf 1 april, elke maandag t.e.m. vrijdag om 7.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 22 april, elke maandag t.e.m. vrijdag om 8.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SUPER KATJES

Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de Super Katjes van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf 22 april, elke maandag t.e.m. om 8.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PJ MASKS: SUPERHELDEN

Vergezel Connor, Amaya en Greg op hun superheldenavonturen als ze de boel redden van slechteriken die de nacht onveilig maken. Met de kracht van hun dierenamuletten wordt Grek Gekko, Amaya Owlette en Connor Catboy! Hun kostuums lijken op pyjama’s, maar eigenlijk zijn ze de PJ Masks! Dus kijk uit, nachtelijke boeven – de PJ Masks komen eraan!

Vanaf 27 april, elke zaterdag en zondag om 17.30 uur op Disney Junior.