Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

In deze nieuwe afleveringen blikken Cricket en Remy terug op een museumavontuur dat hun vriendschap bijna op de proef stelde. Ondertussen ontdekt Cricket dat hij ooit een onverwachte verrassing was en dat zet hem aan het denken over zijn plek binnen de familie.

NIEUWE AFLEVERINGEN

BIG CITY GREENS

Vanaf 21 t/m 26 maart om 13.50 uur & 18.40 uur op Disney Channel.

SPECIAL

GIRL POWER WEEKEND

De meiden van Disney Channel hebben één ding met elkaar gemeen: POWER! Ga mee met Ladybug, Tilly (uit 'Big City Greens') en ’s werelds grootste band Electric Bloom. In deze avonturen laten Disney Channels ladies zien dat sterke, slimme en zelfverzekerde meiden alles kunnen bereiken.

Vanaf zaterdag 7 maart & zondag 8 maart vanaf 14.40 uur op Disney Channel.

SPECIAL

PHINEAS EN FERB: WAT DOEN WE VANDAAG?

Maak je klaar om te bouwen, knallen en stuiteren, want met Phineas en Ferb is vervelen geen optie. In deze afleveringen barst het van de creativiteit en spectaculaire plannen, al blijft Candace natuurlijk vastbesloten om haar broertjes te verraden (en ja, dat lukt haar nog steeds niet).

Vanaf 30 maart t/m 3 april om 08.00 uur & 17.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

IRON MAN EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Drie geniale superhelden: Iron Man, Iron heart en Iron Hulk werken samen in ijzeren pakken om problemen op te lossen en hun stad te beschermen. Ze gebruiken hun unieke krachten vanuit hun basis, het Iron Quarters-hoofdkwartier, waar ze samenwerken met Vision en Iron Pup.

Vanaf 2 t/m 6 maart om 14.55 uur & 18.35 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' volgt de avonturen van de jonge Peter Parker, samen met zijn superheldenvrienden Gwen Stacy (Ghost-Spider) en Miles Morales (Spin). Samen vormen ze Team Spidey en nemen ze het op tegen bekende schurken, terwijl ze leren samenwerken, problemen oplossen en elkaar helpen.

Vanaf 10 t/m 13 maart om 08.05 uur & 15.25 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE

Mickey wil Minnie verrassen en bouwt speciaal voor haar een eigen roze Clubhouse in de vorm van een hoge hak. Ondertussen krijgen Mickey en Minnie een onverwacht telefoontje van hun vrienden op Mars: Martian Mickey en Martian Minnie. Een vrolijk avontuur vol verrassingen, fantasie en plezier!

Vanaf 17 t/m 20 maart om 08.30 uur & 16.45 uur op Disney Jr.