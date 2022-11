Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben!

Tijdens de 'Movie Time' marathon kijk je elke zondag om 15.30 naar de leukste films op Disney Channel, waaronder: 'De Goede Dinosaurus', 'Big Hero 6', 'Toy Story 3' en 'Keizer Kuzco'.

Vanaf 4 december, elke zondag om 15.30 uur op Disney Channel

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

De twaalfjarige surfer Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Omso en zijn dappere nicht Rita sluiten een onverwachte vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas blijkt te zijn. Samen helpen ze Gustav te verbergen voor Osmo’s monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren thuisland te bieden heeft.

Vanaf 12 december, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.45 uur op Disney Channel.

FILM

MICKEY REDT KERSTMIS

Mickey Mouse wil de perfecte kerst organiseren voor zijn vrienden in een gezellige, besneeuwde hut in het bos. Alleen was Mickey zo gefocust op het versieren dat hij Pluto's speciale kauwspeeltje in het eten gooit. Met als gevolg dat Pluto er per ongeluk voor zorgt dat de Kerstman zijn slee laat crashen en alle cadeautjes voor de kinderen van Hot Dog Hills kwijtraakt. Nu de tijd op kerstavond begint te dringen, moeten Mickey, Pluto en hun vrienden naar de Noordpool reizen om Kerstmis te redden.

Op 24 december, om 9.00 uur op Disney Channel

FILMS

KERSTVAKANTIE

Dit jaar vieren we de meest magische kerst ooit! Ben je er klaar voor? Vul je kerstvakantie met de beste kerstfilms zoals, 'Good Luck Charlie: Het is kerstmis!', 'De Ultieme Sprong' en 'High School Musical'.

Vanaf 27 december, elke dag een film om 10.00 uur t.e.m. 30 december op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PUPPY VRIENDJES

Twee puppies die houden van plezier maken, Bingo en Rolly, zijn broertjes die altijd zin hebben in een avontuur! Een nieuwe puppy genaamd Keia gaat mee op pad. Of ze nu hun baasje Bob helpen of een vriend in nood, hun 'puppytastische' missies leiden de pups de hele buurt door, en zelfs de wereld rond! Waar ze ook naartoe gaan, Bingo en Rolly weten dat het leven veel spannender en gekker is met je beste vriend en broertje aan je zijde.

Vanaf 10 december, elke zaterdag en zondag om 10.00 uur op Disney Junior.

MARATHON

VUUR VRIENDJES

In een fantasiewereld waarin pratende voertuigen leven, werken en spelen met de mensen die hun besturen, volgt 'vuur vriendjes' een jongen met zijn pratende brandweerauto. Samen met hun vrienden gaan ze als eerste-hulpverleners anderen in hun buurt helpen met allerlei problemen, groot of klein. Of ze nu een jonge auto redden die vastzit in een boom, een verdwenen puppy opsporen of helpen bij een grote stroomstoring door noodvoedsel te bezorgen aan buren. De Vuur vriendjes werken altijd samen en staan op elk moment paraat.

Vanaf 5 december, maandag t.e.m. vrijdag om 8.00 uur op Disney Junior.

MARATHON

ALICE'S WONDERLAND BAKKERIJ

Als de jonge Alice het toverkookboek van haar overgrootmoeder erft, krijgt ze de leiding over de Wonderland-bakkerij, en ontdekt ze magie van eten en hoe dat mensen samenbrengt.

Vanaf 12 december, maandag t.e.m. vrijdag om 8.00 uur op Disney Junior.

STUNT

HAPPY HOLIDAYS

Dit jaar vieren we de meest magische kerst ooit! Ben je er klaar voor? Beleef deze twee volle dagen met kerstafleveringen van je favoriete series en geniet ervan!

Op 24 en 25 december, de hele dag op Disney Junior.