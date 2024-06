Ontdek in juni de nieuwe serie 'Zondag Pretdag!' op Cartoon Network

Bugs en Lola zijn managers van de Looney Builders bouwploeg, bestaande uit Daffy, Porky, Tweety en andere bekende Looney gezichten. Samen helpen ze hun medeburgers van Looneyburg bij gekke bouwprojecten.

Of het nu gaat om het bouwen van een spannende nieuwe racebaan of het maken van een buitenaardse ijscoupe, geen klus is te groot of te wild voor de Looney Builders.



Mis de start van het nieuwe seizoen van 'Bugs Bunny Bouwers' niet, op vrijdag 14 juni, elke dag om 16u00 uitgezonden op Cartoonito.

'Zondag Pretdag!' is een feelgood comedyserie diepgeworteld in het familiethema. Alles draait om Sonia, Hugo, Mel, Mama, Papa en Oma, op de dagen waarop niets anders gepland staat dan tijd doorbrengen met familie en vrienden. De verhalen richten zich op hun hoogtepunten, hun dieptepunten en vooral op elk klein moment samen.

Bekijk de nieuwe serie 'Zondag Pretdag!' vanaf 17 juni elke dag om 15.00 uur op Cartoonito!