Ongeziene strijd tussen de coaches voor 14-jarige Justin in 'The Voice Kids'

Op vrijdag 28 februari barst in 'The Voice Kids', dat vorige week goed was voor bijna 1 miljoen kijkers en 45% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld), een ongeziene strijd los tussen de coaches.

De 14-jarige Justin uit Linter zong nog nooit voor een publiek, maar blaast iedereen meteen weg met zijn versie van Lovely van Billie Eilish. Wat volgt is een buitengewone strijd tussen Gers, Laura, Sean en K3, die Justin maar al te graag in hun team willen. Om dat doel te bereiken worden zelfs halsbrekende toeren uitgehaald...

Er duikt vrijdag ook een verrassende gast op in het publiek van 'The Voice Kids'. Jade, de winnares uit team Gers van vorig jaar, volgt in de studio mee hoe de 11-jarige Ashley uit Temse het ervan afbrengt. Zij koos Jades eigen song Straw House uit voor haar auditie en hoopt zo in haar voetsporen te treden. Voor ze het podium opgaat, krijgt Ashley nog een bijzondere videoboodschap.

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de vierde Blind Auditions:

- Zita Fontana (14, Lommel) staat het liefst op een podium én op de karatemat. Op het WK in Italië streek ze maar liefst vier medailles op, waaronder één gouden. Gaat ze in 'The Voice Kids' ook voor goud met haar auditie op Jealous van Labrinth?

- Femke Schaepkens (13, Zutendaal) wordt op school verrast met een bezoekje van An Lemmens én een ticket voor de Blind Auditions. Zal haar onverwachte heesheid haar parten spelen tijdens When I Look At You van Miley Cyrus?

- Jannes Casteels (12, Holsbeek) droomt ervan om een professionele zanger te worden en eigen platen uit te brengen. Volgens zijn muziekjuf is hij een echte nachtegaal en dat probeert Jannes ook te bewijzen op Go Solo van Tom Rosenthal.

- Ashley Van Havere (11, Temse) koos een origineel nummer uit voor haar auditie: Straw House van Jade, de winnares van vorig jaar. Net voor Ashley het podium op gaat, krijgt ze nog een bijzondere videoboodschap. De winnares uit team Gers zit bovendien live in de studio om te horen hoe Ashley het ervan afbrengt.

- Fie Van Belle (9, Beigem) heeft haar knuffels Konijn en Doedoe meegebracht naar haar auditie. 'Als ik daaraan ruik, word ik rustig', klinkt het. Ze zingt de allergrootste hit van het afgelopen jaar: Hoe Het Danst van Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren. Marco heeft bovendien nog een verrassende videoboodschap.

- Leslie Candice Ijbema (14, Lanklaar) zingt vrijdag Yesterday van The Beatles. 'Omdat dat de muziek is waarin ik ben opgegroeid', klinkt het. Vormt haar Nederlandse roots een troef bij Nederlanders Gers Pardoel en Klaasje van K3?

- Elle Defevere (11, Damme) pakt eveneens uit met een originele nummerkeuze. Ze koos voor Anne van Clouseau, maar in de versie die Gers Pardoel tijdens 'Liefde voor Muziek' bracht. Draait de coach zich om voor zijn eigen song?

- Chiana Buyle (12, Sint-Amandsberg) houdt van horrorfilms en krijgt dankzij Sieg De Doncker ook zelf de schrik van haar leven. 'Want wie meedoet met de Blind Auditions moet stalen zenuwen hebben', lacht hij. Die Blind Audition doet ze op A Million Dreams van P!nk.

- Sanna Vercaeren (14, Kalmthout) zingt altijd in de keuken en onder de douche. Ze wil de coaches verrassen met het lievelingsliedje van haar papa: Alone Again van Gilbert O’Sullivan. 'Hij zet het altijd op al we in de auto zitten', luidt het.

- Nikki Staveloz (8, Asse) is een grote fan van 'The Voice Kids' en droomde de voorbije jaren altijd weg bij de video’s op YouTube. Daarom besloot ze zich dit jaar zelf in te schrijven en doet ze auditie op Als Het Avond Is van Suzan & Freek.

- Tara Verneirt (14, Everberg) is een bezig bij op sociale media en heeft zo vrienden gemaakt over de hele wereld. Ze doet auditie op Bruises van Lewis Capaldi en hoopt zo haar favoriete coach te doen omdraaien, maar drukt die ook op de knop?

- Justin Degryse (14, Linter) werd door zijn mama ingeschreven voor 'The Voice Kids'. 'Hij zingt altijd op zijn kamer, maar wij mogen het nooit horen', vertelt ze. Justin beleeft vrijdag zijn vuurdoop op een podium en blaast iedereen weg met Lovely van Billie Eilish. 'Een song over verlegenheid, daar herken ik mij soms wel in.' Welke coach haalt dit toptalent binnen?

'The Voice Kids', vrijdag 28 februari om 20.35 uur op VTM.