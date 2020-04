(On)aangename verrassingen in 'Blind Gekocht'

In de zesde aflevering van 'Blind Gekocht' krijgen Michael en Sandra voor het eerst hun fermettewoning te zien. De typische houten latjes zijn alom aanwezig en Bart en Béa vrezen voor hun reactie.

Wanneer Bart zich na het eerste bezoek van het koppel aan de verbouwing waagt, stuit hij ook nog eens op een potentieel gevaarlijk probleem: het dak lijkt opgebouwd met asbesthoudende platen. 'Zodra er schade is aan zulke platen, wordt het gevaarlijk. Maar om het dak te vernieuwen kom ik 13.000 euro tekort', vertelt Bart met een bang hartje. En ook Michael is er niet gerust in: 'Mijn zus is gestorven aan kanker, dus asbest en kanker zijn woorden die je niet in je leven wilt.'

Dina verrast ondertussen Cara en Wouter op hun trouwfeest, want ook zij doen mee aan 'Blind Gekocht'. Het jonge koppel schuimt al sinds het begin van hun relatie alle immowebsites af, maar ze vonden hun droomhuis nog niet. Cara en Wouter wonen ondertussen drie jaar samen in een huurappartement en willen nu vooral na een stressvolle werkdag volledig tot rust komen in hun eigen huis. Ze hebben 350.000 euro vrijgemaakt voor hun droomhuis: een authentieke en vooral karaktervolle woning, instapklaar, met een oprit, een garage en een zuidgerichte tuin. Het liefst van al staat die droomwoning in de straat waar ze nu reeds wonen.

'Blind Gekocht', woensdag 29 april om 20.35 uur op VIER.