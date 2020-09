Olympische helden Nina Derwael, Dirk Van Tichelt en Red Lion Thomas Briels in 'Veel Tamtam'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Welke OlympiŽr maakt het meeste Tamtam? Jonas Van Geel zoekt het uit op woensdag 9 september om 21.40 in de tweede aflevering van 'Veel Tamtam', de panelquiz over vreemde woorden, nieuwe afkortingen en de betekenis van emoji's.

Teamcaptain Jan Mulder brengt Dirk Van Tichelt, 'de bronzen beer van Brecht' mee. Dirk behaalde een bronzen medaille in Rio in 2016 en is gekend om zijn typisch Brechts accent.

'Ik denk dat ik zowat alle accenten en dialecten mix, want sinds mijn 15de zat ik op internaat in Antwerpen, m’n club is in Koksijde, ik woon in Tessenderlo, heb in Brussel gestudeerd, en ik zit 150 dagen per jaar in het buitenland. En dat allemaal om gewoon een beetje aan een kimono te trekken', lacht de sympathieke judoka.

Het tweede team van de avond bestaat uit Lize Feryn en Nina Derwael en Lize stelt haar als volgt voor: 'Er is niemand die zo mooi kan slingeren aan een paal dan Nina Derwael.' Nina is de eerste Belgische gymnaste die ooit goud won op het WK, tweemaal zelfs.

En ook Barbara Sarafian neemt een medaillewinnaar mee; Thomas Briels, kapitein van de Red Lions hockeyploeg en zilveren medaillewinnaar op de Olympische Spelen van 2016. In 2018 kroonde hij zich samen met zijn team voor het eerst tot Wereldkampioen en in 2019 wonnen ze de Europese Kampioenschappen.

De vreemde woorden die deze week ontcijferd moeten worden, zijn o.a. jagger, pannepisse, pierevedriet, smexy en bokballen. 'De bokballen zijn gewoon de ballen van een bok' is de logische uitleg van Brecht maar klopt dit wel? En het panel leert dat in Antwerpen een bril ook al eens neusvelo wordt genoemd.

Na ronde 2 hebben Jan Mulder en Dirk Van Tichelt voorlopig nul punten. 'Ja maar, wij zijn wel goed, maar die vragen en antwoorden… Dat is een probleem!', vat Jan het samen.

En welk woord past het beste bij een foto waarop James Cooke, Jonas vol op de mond kust…? Dat is iets dat Nina die uit Sint-Truiden komt, onmiddellijk weet: een ‘poen’ of kus in het Limburgs dialect.

Maar wie wordt de beste Olympiër van de avond?

'Veel Tamtam', woensdag 9 september om 21.40 uur bij VTM.