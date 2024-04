Nooit eerder zoveel tranen in één aflevering 'Boer zkt Vrouw'

'Boer zkt Vrouw' is op zondag 21 april om 19.55 uur goed voor een primeur: voor het eerst gaat een vlasser op zoek de liefde via VTM!

Wat een vlasboer juist doet, vertelt de 28-jarige Bert Vermeersch uit het West-Vlaamse Oeselgem niet alleen aan de kijker maar ook aan zijn dates, want Dina Tersago is niet alleen naar de boerderij gekomen. Bert heeft nog nooit een vriendin gehad, maar hoopt daar nu verandering in te brengen. 'Ik moet echt chemie voelen. Een connectie, zonder veel woorden. Het gevoel van ‘dat is ze’. Ik ga echt voor de ware', vertelt de vlasser aan Dina. Cupido herself, moet Bert echter vertellen dat maar 4 dames zich hebben ingeschreven. Gelukkig is het niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit. Isaline mag als eerste een poging wagen om Berts hart te veroveren.

In Zweden werd een romantische date tussen melkveeboer Robbe (29) en Branko bezegeld met een kus. Op papier lijkt dat een vrijstelling te betekenen voor deze laatste, want vandaag moet Robbe beslissen of hij Branko of Joffrey naar huis stuurt. Dina komt als geroepen om orde op zaken te stellen in Zweden, want niemand staat te popelen voor het keuzemoment. Zelfs niet Branko, die voelt dat de buit zo goed als binnen is. Voor Joffrey is de spanning te snijden, want hij is de enige die nog niet weet hoe de vork aan de steel zit.

Ook in het Limburgse Bocholt moet Sanne (33) straks kiezen tussen Jimmy, Boris en Robin, die alle drie voluit voor haar gaan. Terwijl de mannen aan het werk zijn, belt Sanne haar jeugdvriend en 'Boer zkt Vrouw'-collega Martijn (35) op om haar hart te luchten. Deze keer vallen niet alleen bij Sanne tranen, maar ook bij Martijn. En daar stoppen de waterlanders niet. Moest er een Guinness Book of Records-hoofdstuk ‘Meeste tranen in Boer zkt Vrouw’ bestaan, zou de aflevering van zondagavond 23 april de persen halen.

De laatste die een keuzemoment staat te wachten in deze achtste aflevering, is de 27-jarige Michiel. Anouchka, Rune en Kato mogen weliswaar alle drie nog even op de boerderij blijven, maar één van hen krijgt maar liefst 24 uur privétijd met de melkveeboer uit Geraardsbergen. Wie is de gelukkige?

'Boer zkt Vrouw', zondag 21 april om 19.55 uur bij VTM.