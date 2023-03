Nomaden-reportage 'Eunice Street' zaterdag in 'Vranckx'

In 2018 wordt de 21-jarige Eunice Osayande vermoord in de straten van Brussel. De Nigeriaanse werd naar België gesmokkeld, met de valse belofte dat ze hier kapster mocht worden.

Uiteindelijk wordt ze in de prostitutie gedwongen en moet ze een gigantische schuld afbetalen.

Dat is jaarlijks het verhaal van ongeveer 20.000 Nigeriaanse vrouwen en dit al sinds de jaren ‘90. Wie zijn deze vrouwen? Waarom verlaten ze Nigeria? En wat gebeurt er eenmaal ze in Europa belanden?

Nomaden Lara, Michelle en Ellen reizen naar Nigeria en praten daar met vrouwen die het slachtoffer werden van mensenhandel. Jojo is 23 en staat op het punt om Nigeria te verlaten. 'Als ik sterf op zee onderweg naar Europa, laat me dan sterven op zee. Ik kan het lijden hier in Nigeria niet meer aan.'

Edith woont al vijf jaar in Antwerpen en heeft er alles aan gedaan om uit de prostitutie te stappen. 'Ik werd in de prostitutie gedwongen en moest 50.000 euro afbetalen toen ik hier aankwam, en als ik dat niet deed, gingen ze mij en mijn familie vermoorden.'

Het Nomaden-team gaat in Brussel op pad met Jimmy Hendriks van de Federale Gerechtelijke Politie. 'We zijn al sinds de jaren 90 bezig met de strijd tegen mensensmokkel van Afrikaanse vrouwen, maar eigenlijk is het dweilen met de kraan open.'

Een reportage van Lara Richir, Michelle Peters en Ellen Boonen

'Vranckx', zaterdag 25 maart om 20.10 uur op Canvas.