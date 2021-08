Nog diverser pluimage in vijfde seizoen van 'Loslopend Wild'

Dit najaar is 'Loslopend Wild' terug met een gloednieuw seizoen, waarin opnieuw een Vlaamse cast vol grote namen klaar staat om zich van zijn meest humoristische kant te tonen.

De generaties van de personages zijn, sinds 'Loslopend Wild' bijna tien jaar geleden startte, mee gegroeid met de kijkers. De kersverse ouders van toen zitten nu opgezadeld met humeurige tieners, en de vijftigers zijn intussen bompa en bomma geworden.

'Loslopend Wild'-waarden als Alejandra Theus, Ben Segers, Ini Massez en Lucas Van den Eynde worden vervoegd door nieuwe toppers Joke Emmers, Jennifer Heylen, Rania Gaalul, Alix Konadu, George Adindu, Sofie Uwala Bulckes en komiek Erhan Demirci. Daarnaast kunnen de kijkers rekenen op jong geweld Eva Binon, Bünjamin Yuruk, Sachli Gomalizad, Vincent van Sande, Robbert Vervloet en Thomas Van Caneghem.

En dat is nog niet alles, want uiteraard zijn ook Inge Paulussen, Steve Geerts, Maarten Bosmans, Jeroen Van Dyck en Camilia Blereau erbij. Katelijne Verbeke en nieuwkomer Els Olaerts vertolken vol overgave Bomma Glitter en Bomma Cherry, en Reinhilde Decleir krijgt er naast Dirk Van Dijck een bompa bij: Jaak Van Assche.

De hectiek van deze complexe tijden

De vrouwen en mannen van allerlei generaties uit 'Loslopend Wild' proberen - net als ieder van ons - nog steeds de hectiek van het dagelijkse leven te overleven, en daar loopt het al wel eens fout. Want de wereld wordt steeds complexer en diverser in al zijn facetten, en voor iedereen dus nog uitdagender. We lijden nog meer aan fileleed en gps-irritatie dan ooit, en om aan je tinderdate ontsnappen verzin je maar beter een goede smoes. Het vijfde seizoen van 'Loslopend Wild' gaat de nieuwe problemen van alledag aan, met deze nog diversere cast vol nieuw en gevestigd talent.

Naast de nieuwe sketches die inspelen op deze moderne tijden, keren ook gesmaakte en herkenbare sketches als 'Wit wijntje' en 'Allez Monique' terug. Afsluiten doet elke aflevering met een meezinger waarbij kijkers een blik achter de schermen krijgen met bloopers van tijdens de opnames.

'Loslopend wild', vanaf 31 augustus elke dinsdag om 21.25 uur op Eén.