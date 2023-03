Njam! lanceert een nieuw seizoen van 'Karola's Kitchen'

Karolien Olaerts is terug! Met nog meer gezond genot, in het tweede seizoen van 'Karola's Kitchen' op njam!. Haar eetfilosofie staat voor kilo's groenten, massa's kruiden en een goeie scheut buikgevoel.

Verwacht je ook dit seizoen aan makkelijke traybakes, hippe onepotwonders, voedzame aperohapjes en wereldse smaken.

Gevarieerd & gezond eetpatroon

Het eerste seizoen van 'Karola's Kitchen' werd enorm gesmaakt door de njam! kijkers.

Zowel de uitzendingen op de zender als de recepten op de website werden met veel enthousiasme en in grote getallen bekeken!

Op zondag 26 maart start het 2de seizoen van 'Karola's Kitchen - gewoon gezond & goed' waarin Karolien Olaerts haar eetfilosofie opnieuw met zeer veel plezier zal uitdragen.

De ingrediënten van dit nieuwe seizoen blijven min of meer gelijk: Karolien maakt lekkere, gezonde & haalbare gerechten klaar. De rode draad in haar keuken wordt gevormd door een gevarieerd eetpatroon en ingrediënten die in lijn staan met de aanbevelingen van de voedingsdriehoek.

De kijker mag zich verwachten aan uitgebreide ontbijtrecepten, handige lunches, voedzame soepen en heerlijke hoofdgerechten.

Karolien Olaerts

Nadat Karolien Olaerts afstudeerde als master in de Biomedische Wetenschappen met als specialisatie Voedingswetenschappen stond ze tien jaar in het onderwijs. Vanuit haar passie voor koken en kennis uit haar studies startte ze in 2014 de foodblog Karola’s Kitchen. In 2017 nam ze de stap naar het ondernemerschap en werd ze fulltime zaakvoerder van Karola’s Kitchen.

De laatste jaren publiceerde ze verschillende boeken vol met heerlijke recepten en tips & tricks voor een gezond eetpatroon. Sinds vorig jaar is ze te zien op njam! in haar eigen programma 'Karola's Kitchen'.

'Karola's Kitchen 2 - gewoon gezond & goed', vanaf 26 maart elke zondag op njam! om 11.00, 16.00 en 23.00 uur.