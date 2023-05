Njam!-chef Jeroen De Pauw gaat op culinaire roadtrip in 'De Smaaktoerist 3.0'

Goesting in een roadtrip vol lekkere wendingen? Volg dan Jeroen De Pauw op zijn nieuwe culinaire reis! Het derde seizoen van 'De Smaaktoerist' trapt hij in gang met een vers vervoersmiddel: een BAKfiets mét BBQ.

De 'Smaaktoerist' is dus hipper, duurzamer en flexibeler dan ooit tevoren! En ook nu weer bewijst Jeroen dat je niet ver moet voor avontuur. Hij zet koers naar het Hageland, Zeeland, de Brabantse Kouters en voelt de urban vibes in Vilvoorde en Gent. Zijn neus leidt je naar de lekkerste streekproducten en zijn oren naar de mooiste ambachtelijke verhalen. Alle zintuigen op scherp, voor 'De Smaaktoerist 3.0'!

Hageland

In het Hageland vind je heerlijke streekproducten. Denk maar aan de pensen van Vangramberen en de pikante saus van Hilko. De perfecte ingrediënten voor streetfood. En nog lekkerder met bier uit Bierbeek!

Gent

Jeroen zet z'n zintuigen op scherp in Gent. Hij proeft van de pikante mosterd van Tierenteyn, steekt zijn neus in de geurige kruidentuin van Geert en zet zijn tanden in de blauwe kaas van het Hinkelspel. Een vree wijs Gents bezoekje!

Zeeland

Zeeland, het land met zalig zilte zeegroenten, Zeeuwse zee-oesters en veel zeezout. Jeroen verwerkt zijn buit tot een zonnig bordje.

De Brabantse Kouters

Het oogsten van asperges, voederen van Wagyukalfjes en plukken van aardbeien... Al dat harde werk wordt beloond met een heerlijke BBQ in de Brabantse Kouters.

Vilvoorde

Jeroen zet per boot koers naar Vilvoorde, doet er een marktbezoekje en houdt halt op de hipste plekken van de stad. Hij kookt Spaans en dat heeft zo z'n redenen…

Jeroen De Pauw

Na een opleiding aan de hotelschool van Mechelen en een voortgezette opleiding gastronomie veroverde Jeroen De Pauw meteen een plaatsje in de keuken van sterrenrestaurants als ‘Comme Chez Soi’ en ‘Hof van Cleve’. Tijdens een verblijf in Aix-en-Provence leert de jonge kok de Franse keuken kennen en wijdt hij zich een tijdlang aan deze nieuwe liefde. Maar Jeroen wil vooral creatief zijn! Zo wordt ‘Cookie Boys’ geboren: met zijn mobiele keuken, opgeborgen in tien koffers, toerde Jeroen door Europa en verwende artiesten als Axelle Red, Tom Waits, Hooverphonic,... Nadien volgde ook nog een kookatelier waarbij een kleine groep gasten een vijfgangendiner in zijn eigen keuken geserveerd kreeg. Na 10 jaar wou hij iets nieuws: Jeroen richtte ‘Canape’ op. Een nieuwe horecabeleving met restaurants en een webshop waar alles draait rond aperitieven.

Na een lange weg via verschillende zenders werd hij njam!-kok. Voor hem was dat een beetje thuiskomen. Vele collega’s met wie hij in die afgelopen jaren samenwerkte, maken deel uit van het njam!-team.

Kom alvast in de sfeer van 'De Smaaktoerist' en bekijk de trailer hieronder en beluister de 'Smaaktoerist-playlist' op het njam! Spotify account.

'De Smaaktoerist 3.0', vanaf 28 mei elke zondag om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!.