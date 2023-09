'Niveau 4 Brussel-Zuid' kijkt naar stijgend aantal auto-inbraken rond Zuidstation

Auto-inbraken rond het Zuidstation zijn inmiddels dagelijkse kost geworden. Het voorbije jaar werden er in de zone maar liefst 2315 auto-inbraken vastgesteld. Dat zijn er 44 per week. Inspecteur Marc krijgt de ene oproep na de andere.

Een groepje Franse toeristen wordt bestolen van een verjaardagscadeau dat in de auto lag, een jonge ruiter zijn ruiterspullen worden van de achterbank gegrabbeld en een man heeft een inbreker betrapt en opgesloten in z’n eigen auto. Het lijkt maar niet te stoppen. De verschillende toegangswegen, metro’s en het station zelf vormen het perfecte decor om er als inbreker in de massa te verdwijnen. Al geldt dat niet voor iedereen, zo blijkt. Een inbreker is erin geslaagd om zich driemaal op één week tijd op heterdaad te laten betrappen. 'Bij zo’n mannen is dat hun dagbesteding', vertelt inspecteur Marc. 'Wat ze stelen, proberen ze te verkopen om met dat geld hun drugs te kopen. Dat is niet leven, maar eerder overleven. We hebben hem nu drie keer kunnen oppakken, maar hoeveel keer is het hem gelukt zonder gepakt te worden?'

De alarmcentrale krijgt een oproep binnen van een ongeruste maaltijdbezorger. Al twee dagen op rij staat hij bij een klant voor een gesloten deur en krijgt hij geen teken van leven. Inspecteurs Marnix en Valentin verplaatsen zich naar de woning om er een kijkje te gaan nemen. Via de tuin proberen ze een glimp op te vangen van de man, en al snel wordt duidelijk dat er wel degelijk iemand in de zetel ligt.

Hoofdinspecteur Yoda en zijn team van de Special Response Unit maken zich klaar voor enkele zogenaamde vattingsbevelen: het opsporen en arresteren van voortvluchtige criminelen die naar de gevangenis moeten. De man waarbij het team langsgaat heeft een waslijst aan diefstallen met geweld op zijn strafblad en is veroordeeld tot 30 maanden cel. Als de agenten ter plaatse komen, krijgen ze van de vader te horen dat zijn zoon al enige tijd naar het werk vertrokken is. Al lijkt dat verhaal toch niet helemaal te kloppen als een buurtbewoner beweert hem net gezien te hebben. ​ ​

