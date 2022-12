'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker 2023' live op Eén en Klara

Traditioneel zenden En en Klara op 1 januari het nieuwjaarsconcert met de Wiener Philharmoniker vanuit de Gouden Zaal van het Musikverein in Wenen uit. Onder leiding van Franz Welser-Mst swingt het wereldberoemde Weense orkest het nieuwe jaar in.

Op 1 januari 2023 krijgen we voor de 65ste keer deze traditionele nieuwjaarsgroet aan de wereld, live vanuithet Musikverein in Wenen voor het concert dat in meer dan 100 landen over de hele wereld uitgezonden wordt.

De Wiener Philharmoniker heeft zijn nieuwjaarsconcert opnieuw toevertrouwd aan de Oostenrijkse dirigent Franz Welser-Möst, die het concert ook al dirigeerde in 2011 en 2013.

Voor zijn derde nieuwjaarsconcert heeft Welser-Möst een ongebruikelijk maar zeer interessant programma samengesteld met repertoire van zelden uitgevoerde stukken van de familie Strauss, Franz Suppè, Carl M. Ziehrer en Josef Hellmesberger. Met maar liefst acht composities van Josef Strauss, toont dirigent Welser-Möst hoe zeer hij 'Pepi' Strauss waardeert.

Een van die composities van Josef Strauss is de polka française 'Heiterer Muth', gezongen door de Wiener Sängerknaben en - voor het eerst - ook door de Wiener Chormädchen, het meisjeskoor dat in 2004 werd opgericht. In 2023 vieren de Wiener Sängerknaben hun 525-jarig bestaan met talrijke optredens, waarvan het nieuwjaarsconcert zeker een van de hoogtepunten zal zijn.

Met 14 stukken die voor het eerst op het Nieuwjaarsconcert gespeeld zullen worden, zal 1 januari 2023 alvast veel muzikale ontdekkingen in petto hebben!

Concert deel 1:

Eduard Strauss Wer tanzt mit?, Fast Polka, op. 251 *

Josef Strauss Heldengedichte, Waltz, op. 87 *

Johann Strauss Jr. Zigeunerbaron-Quadrille, op. 422 *

Carl Michael Ziehrer In lauschiger Nacht, Waltz, op. 488 *

Johann Strauss Jr. Frisch heran!, Fast Polka, op. 386 *

Concert deel 2:

Franz von Suppè Ouvertüre zur komischen Operette Isabella *

Josef Strauss Perlen der Liebe, Waltz, op. 39 *

Josef Strauss Angelica-Polka, Polka française, op. 123 *

Eduard Strauss Auf und davon, Fast Polka, op. 73 *

Josef Strauss Heiterer Muth, Polka française, op. 281 *°

Josef Strauss For ever, fast Polka, op. 193 *

Josef Strauss Zeisserln, Waltz, op. 114 *

Joseph Hellmesberger Glocken-Polka und Galopp, uit het Ballet Excelsior *

Josef Strauss Allegro fantastique, orkestfantasie, Anh. 26b *

Josef Strauss Aquarellen, Waltz, op. 258

Bisnummers:

Johann Strauss Jr. Banditen-Galopp, Fast Polka, op. 378

Johann Strauss Jr. An der schönen blauen Donau, Waltz, op. 314

Johann Strauss Sr. Radetzky March, op. 228

'Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker', zondag 1 januari 2023 om 11.15 uur live op Eén en Klara.