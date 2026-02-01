Nieuwe zaken, nieuwe mysteries: BBC First serveert in februari ijzersterke crime

Februari is ook op BBC First van start. Met 'Reunion' en nieuwe seizoenen van 'Father Brown', 'Ripper Street', 'Foyle's War' en 'The Doctor Blake Mysteries', plus vertrouwde titels als 'Blue Lights' en 'Harry Wild'.

'Reunion' gaat in première op dinsdag 17 februari om 21.00 uur op BBC First.

'Reunion' is een baanbrekende, emotioneel geladen relatietriller van de dove schrijver William Mager. De serie betekent een mijlpaal in inclusief vertellen: het merendeel van de cast én veel crewleden zijn doof of communiceren in Britse Gebarentaal (BSL).

Daniel Brennan (Matthew Gurney) is een dove man die vastbesloten is zijn fouten recht te zetten. Als veroordeelde moordenaar verlaat hij de gevangenis met één helder doel: wraak. Maar zijn plannen lopen uit de hand wanneer zijn vervreemde dochter Carly in het conflict verstrikt raakt. Ondertussen zoekt Christine, de vrouw van de man die Brennan heeft gedood, naar antwoorden. Brennans enige kans op verlossing ligt in het herstellen van zijn band met Carly en het vinden van een manier om zijn beladen verleden los te laten. Wordt hij opgeslokt door zijn wraakzucht, of weet hij samen met zijn dochter een nieuw leven op te bouwen?

'Foyle’s War' seizoen 3 gaat in première op donderdag 26 februari om 21.00 uur op BBC First.

Het derde seizoen van 'Foyle’s War' begint in Noord-Frankrijk in maart 1941, waar Detective Chief Superintendent Foyle zijn nietsontziende jacht op gerechtigheid aan het thuisfront voortzet. Tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog onderzoekt Foyle een reeks meeslepende en moreel complexe zaken die de verborgen spanningen in het Groot-Brittannië van oorlogstijd blootleggen.

In dit seizoen raakt Foyle verstrikt in een ingenieus web van spionage na een mysterieuze dood die gelinkt wordt aan de Special Operations Executive, een schokkende moord op een Britse officier die verwikkeld is in militaire geheimen en politieke inmenging, en de verdachte dood van een boer die een gevaarlijk geheim onthult rond een Duitse parachutist. Tegelijkertijd neemt de druk toe vanuit hooggeplaatste officials die koste wat kost willen voorkomen dat hij zich met gevoelige militaire kwesties bemoeit, wat de aanzet vormt tot een strijd tussen waarheid en gezag.

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 3 gaat in première op maandag 9 februari om 20.00 uur op BBC First.

In het hart van Ballarat in de jaren 50 keert Dr. Lucien Blake (Craig McLachlan) terug met zijn kenmerkende mix van briljantie en mededogen om een nieuw seizoen vol meeslepende mysteries te ontrafelen in 'The Doctor Blake Mysteries'.

Van verdachte sterfgevallen tijdens schoolroeiwedstrijden en in ziekenhuisoperatiekamers tot explosieve geheimen die verborgen liggen in politieke kringen en familiebanden: Blake krijgt zaken op zijn bord die niet alleen zijn verstand op de proef stellen, maar ook zijn diepste persoonlijke overtuigingen. Terwijl de spanningen thuis en binnen het politiekorps oplopen, moet Blake zijn weg vinden in gebroken relaties, weggestopte trauma’s en een gemeenschap die worstelt met verandering. Met elke zaak worden de belangen groter – en de waarheid ongrijpbaarder.

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 4 gaat in première op maandag 19 februari om 20.00 uur op BBC First.

In het vierde seizoen van 'The Doctor Blake Mysteries' keren dokter Lucien Blake en zijn huishoudster en vertrouwelinge Jean Beazley terug naar Ballarat, klaar om eindelijk gehoor te geven aan hun romantische gevoelens voor elkaar. Maar hun komst valt samen met een aanval op iemand die hen bijzonder na aan het hart ligt, waardoor een levensbedreigende situatie ontstaat die hen allebei tot in het diepst van hun wezen zal raken. En net wanneer ze proberen hiervan te herstellen, wordt Blake compleet overrompeld door de plotselinge verschijning op zijn stoep van een vrouw van wie hij dacht dat ze jaren geleden was overleden: zijn vrouw Mei Lin!

Blake stort zich opnieuw op zijn werk als politiearts, bijgestaan door een nieuwe, heel andere hoofdinspecteur. Lawsons eigenzinnige nicht Rose komt naar Ballarat en is vastbesloten de boel flink op te schudden. En Lucien ontdekt al snel dat er achter Mei Lins terugkeer in zijn leven veel meer schuilgaat dan hij aanvankelijk dacht. Zoals altijd is er moord en bedrog, misleiding en spionage. Een lichaam in de kofferbak van een auto en een dode op de golfbaan. Australië’s eerste erfgoed-toerismepark. Een oude brandweerkazerne met een afschuwelijk geheim.

Rallyauto’s die Ballarat binnenstormen, en een moord tijdens een zonsverduistering die je maar één keer in je leven meemaakt… Voor deze klus is er maar één man: Doctor Blake. Maar lukt het hem om een hele nieuwe reeks mysteries op te lossen, terwijl hij tegelijk eindelijk de vele demonen uit zijn verleden onder ogen moet zien?

'Ripper Street' seizoen 4 gaat in première op zaterdag 21 februari om 21.00 uur op BBC First.

'Ripper Street', het misdaaddrama dat de criminele onderwereld van Londens East End blootlegt, keert terug in de zinderende zomer van 1897, terwijl koningin Victoria haar diamanten jubileum viert. In dit vierde seizoen komen onze helden opnieuw samen. Inspecteur Edmund Reid kan niet lang wegblijven uit Whitechapel – en al snel wordt hij herenigd met Drake en Jackson, om opnieuw de ruwste straten denkbaar te bewaken.

'Father Brown' seizoen 13 gaat in première op woensdag 25 februari om 21.00 uur op BBC First.

Mark Williams keert terug als Father Brown, de misdaadoplossende geestelijke gebaseerd op het iconische personage van G.K. Chesterton. In het dertiende seizoen zien we ook de terugkeer van publieksfavorieten: Tom Chambers als inspecteur Sullivan, Claudie Blakley als de nieuwe Mrs Isabel Sullivan, Ruby-May Martinwood als Brenda en John Burton als sergeant Goodfellow.

Na de uitbundige huwelijksfeesten aan het einde van seizoen twaalf settelen Mr en Mrs Sullivan zich in hun nieuwe, getrouwde leven en hun nieuwe huis, waarbij Isabel dolblij is dat ze met open armen wordt ontvangen door de Policeman’s Wives Society. Ondertussen begint Brenda aan een reis van zelfontplooiing: ze neemt de rol van parochiesecretaris waar en leert autorijden met hulp van sergeant Goodfellow. Father Brown krijgt van Flambeau de opdracht om Father Lazarus in de gevangenis te bezoeken, wat uitmondt in een dodelijk kat-en-muisspel dat Canon Fox tegen de haren instrijkt. Met zijn wijding in zicht is bisschop-elect Fox van plan wraak te nemen op Father Brown, waardoor Kembleford voorgoed zal veranderen. En voor het eerst in Father Brown gaat de groep er samen op uit naar de kust!

In februari kan je op BBC First blijven kijken naar de volgende series:

'Ripper Street' seizoen 3, elke zaterdag om 21.00 uur t/m 14 februari

'Return to Paradise' seizoen 2, elke maandag om 21.00 uur t/m 9 februari

'Art Detectives', elke dinsdag om 21.00 uur t/m 10 februari

'The Doctor Blake Mysteries' seizoen 2, op werkdagen om 20.00 uur t/m 6 februari

'Blue Lights' seizoen 3, elke woensdag om 21.00 uur t/m 18 februari

'Harry Wild' seizoen 4, elke vrijdag om 21.00 uur t/m 6 maart

'Foyle’s War' seizoen 2' elke donderdag om 21.00 uur t/m 19 februari