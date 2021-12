Nieuwe serie 'Op Slot' op Canvas: In lockdown naar een nieuwe regering

In de eerste aflevering van 'Op Slot' op Canvas zien we hoe het land tussen maart en eind september 2020 evolueerde van wanhoop naar hoop en weer terug. Met de eerste besmettingen, een lockdown, de exit-strategie in fases met nieuwe verstrengingen én versoepelingen tot de verklaring van kersvers premier De Croo: 'Dit land kan zich geen tweede lockdown veroorloven'.

Het kwam uit China en geen politicus of viroloog die zich in maart 2020 kan inbeelden wat dit virus zou veroorzaken. Tussen de eerste besmetting en een volledige lockdown van het land zitten amper 18 dagen. De politici improviseren er op los. Eerst gaat de horeca dicht, enkele dagen later scholen en bedrijven. In de ziekenhuizen is het alle hens aan dek en onze economie valt stil. Ann moet haar boetiek sluiten, Andrea haar horecazaak en Steve alle Plopsaparken. Jente en Sarah waren met hun groep Portland net een mooi stukje van de wereld aan het veroveren. Niemand van hen heeft een idee van wat hen te wachten staat.

'Toen het te lang begon te duren, waren we wel bezorgd over onze toekomst. Wij leven voor muziek, hé. Dat is geen job voor ons, dat is ons leven. Wij ademen dat en als dat wegvalt, dan voelt ge u gewoon verstikt, na een tijd', aldus Sarah en Jente van Portland.

Het land stilleggen is ongezien maar wanneer premier Wilmès later in het voorjaar kan versoepelen blijkt dat minstens even moeilijk. Iedereen denkt dat in de zomer weer alles mogelijk zal zijn. Maar het blijft rijden met de handrem op. Midden in de zomer wint de pandemie weer aan kracht, niet in het minst in Antwerpen, met politieke spanningen tot gevolg.

Op 1 september gaan de scholen weer open maar de besmettingscijfers schieten nogmaals de verkeerde kant op. Ondertussen is er een regeringsvorming bezig. Het is van moetens. Eind september is de Vivaldi-coalitie een feit, met Alexander De Croo als nieuwe premier.

Met getuigenissen van de ondernemers Andrea De Smedt, Ann Dirckx, Jente Pironet en Sarah Pepels, Steve Van de Kerkhof, en de politici Sophie Wilmès, Alexander De Croo, Maggie De Block, Pieter De Crem en Jan Jambon.

'Op Slot', dinsdag 7 december om 21.20 uur op Canvas.