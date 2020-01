Nieuwe serie 'Man vs. Bear' op Discovery

De grizzlybeer geldt als een van de machtigste roofdieren op aarde. Met zijn snelheid, zijn kracht en zijn enorme postuur staat hij al duizenden jaren aan de top van de evolutionaire voedselketen.

Zonder wapens maakt een mens geen kans tegen dit geweldige beest. Of wel? In de nieuwe serie 'Man vs. Bear' nemen elke week drie goedgetrainde mannen en vrouwen het op tegen de grizzlybeer. In een serie van opdrachten kijken ze of ze de beer kunnen verslaan. Of op zijn minst het zo lang mogelijk kunnen volhouden. En dan wordt gekeken wie van de deelnemers dit het beste doet. De beren – Bart, Honey Bump en Tank – zijn opgegroeid in een reservaat en leven niet in de wilde natuur. Maar daarmee hebben ze niks aan kracht en snelheid ingeboet. En dat zullen de deelnemers merken. Hoe lang houden ze het vol?

'Man vs Bear', vrijdag 10 januari om 21.25 uur op Discovery.