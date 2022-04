Nieuwe reeks 'Vlaanderen Vakantieland' met nieuwe gezichten Pien Lefranc en Jelle Mels

In het nieuwe seizoen van 'Vlaanderen Vakantieland' krijgen Laura Govaerts, Maureen Vanherberghen en Soe Nsuki versterking van Jelle Mels en Pien Lefranc. Veertien weken lang nemen zij de kijker op sleeptouw om de fijnste plekjes in eigen streek te ontdekken.

Laura, Maureen en Jelle gaan om beurten op pad in een toeristische regio of kunststad. Samen met een bekende Vlaming ontdekken ze er mooie en interessante plekken, genieten ze van culturele of culinaire hoogstandjes en beleven ze leuke activiteiten. In hun rubrieken Soegesties en CoPien de route geven Soe en Pien afwisselend extra tips, die in de regio meer dan de moeite waard zijn.

'Vlaanderen Vakantieland' wil extra inspiratie en vooral zin geven om leuke toeristische bestemmingen te verkennen in eigen streek. Want hier valt meer dan genoeg te beleven en te bekijken: puur vakantieplezier voor het hele gezin, toeristische trekpleisters die tot ver in het buitenland bekend zijn, maar ook verrassende pareltjes die al te lang verborgen zijn gebleven.

Nieuwe gezichten bij 'Vlaanderen Vakantieland'

Jelle Mels ging in 2013 aan de slag bij 'Karrewiet', eerst als reporter en daarna als online-redacteur. Nu is hij ook eindredacteur en presentator van het programma.

Jelle: 'Door 'Vlaanderen Vakantieland' ben ik meer dan 10 jaar geleden journalistiek gaan studeren. Dat ik nu een van de gezichten ben van het programma is echt wel tof! Ik kan niet wachten om de mooiste plekken van ons land te gaan ontdekken.'

Pien Lefranc was in december een van de gezichten van De Warmste Week in Mechelen. Sinds januari presenteert ze samen met Sam De Bruyn de vooravond op Studio Brussel.

Pien: 'Ik ben een rasechte avonturier en dat heb ik aan mijn ouders en onze reizen te danken. Ik ga graag alleen op stap zonder plan en zo eindig ik soms 's nachts ergens in mijn hangmat. Ik leer graag nieuwe mensen en plekken kennen, ik ben nieuwsgierig en ik ben nog lang niet klaar met de wereld te ontdekken. Eigenlijk is werken bij 'Vlaanderen Vakantieland' dus op m'n lijf geschreven.'

Aflevering 1 - De Westhoek (2 april)

Schoonzussen Stephanie Planckaert en Magali Van Houtte zijn de eerste gasten van het nieuwe seizoen van Vlaanderen vakantieland. Laura neemt hen mee naar de Westhoek voor een citytrip in Ieper langs de sporen van de Grote Oorlog. Ze volgen een workshop kaas maken in Keiem (Diksmuide). En ze maken een off-roadtrip op vier wielen, mét picknick.

Soe gaat op zoek naar mooie uitkijkpunten over het West-Vlaamse vlakke land.

'Vlaanderen Vakantieland', vanaf 2 april elke zaterdag om 18.40 uur op Eén en via VRT NU.