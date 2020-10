Nieuwe Nomaden van 'Vranckx' in Libanon, Cambodja en de VS

Rudi Vranckx stuurde de afgelopen maanden opnieuw een aantal van zijn 'Nomaden' op pad: jonge reporters die net als hij willen weten wat er in de wereld gebeurt en waarom.

Deze keer kwamen ze terug met documentaires over Libanon, dat de voorbije tijd om meer dan een reden op zijn grondvesten daverde; over kunstenaars in Cambodja en de erfenis van de Rode Khmer; en over de Verenigde Staten, die meer en meer verdeeld zijn.

In 'Revolutie uit de As' (zaterdag 10 oktober) trekken Nomaden Eugenie D’Hooghe en Robbe Vandegehuchte naar Libanon, enkele weken na de zware explosie in de haven. Ze gaan op stap met enkele spilfiguren van de oktober-revolutie van 2019. Ze zijn getuige van bruut politiegeweld, maar ook van kameraadschap en hoopgevende politieke vernieuwing. Herrijst de Libanese revolutie uit haar as?

Kris Janssens werkt al vier jaar als reporter in Cambodja. Kris is echt van het land gaan houden. Hij wil zijn liefde voor Cambodja delen en daarom nodigt hij Lennert Vandebroeck uit (broer van Milow), een circusartiest uit Leuven. Samen met een lokaal circus werkt Lennert aan een voorstelling. En op die manier leert hij Cambodja op een speciale manier kennen. Het resultaat is de reportage 'Een Moedige Sprong' (17 oktober).

Louise Van Assche is geboren en getogen in België en heeft Congolese roots. Een jaar geleden verhuisde ze naar Austin, de hoofdstad van Texas. Daar kwam ze middenin de Black Lives Matter-protesten terecht. Het raakte haar persoonlijk en ze besloot de straat op te gaan om een reportage te maken: 'Verenigde Staten, Verscheurde Natie' (zaterdag 24 oktober).

'Revolutie uit de As - zaterdag 10 oktober

Over Libanezen wordt gezegd dat het Feniciërs of feniksen zijn. Sinds het losbarsten van de oktober-revolutie een jaar geleden, kreeg de bevolking de ene klap na de andere te verwerken. De ontploffing in de haven, die een groot deel van Beiroet in de as legde, kwam als een mokerslag. De revolutie leek even gesmoord, maar dat was buiten de Libanezen gerekend. 'Je vecht of je vertrekt, dat zijn de enige opties', zo vat Amin het samen.

Na de explosie herrees het protest. De Libanezen zijn vastberaden om komaf te maken met hun sektarische staatsmodel, een politieke erfenis van de burgeroorlog. 'De tactiek van de leiders om angst te zaaien binnen hun religieuze groepen werkt niet meer, het sektarisme is dood', stelt Mouin overtuigend. 'Of je nu moslim of christen bent, we zijn allemaal tweederangsburgers in de ogen van de elite.'

Een reportage van Eugenie D’Hooghe en Robbe Vandegehuchte.

Met de steun van het Fonds Pascal Decroos

